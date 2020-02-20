Министр здравоохранения будет в карантине вместе с эвакуированными из Китая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая намерена провести две недели в карантине вместе с украинцами, которые были эвакуированы из китайского города Ухань. Об этом сегодня, 20 февраля, Скалецкая сообщила на своей странице в Facebook.

«Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит, как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных граждан страны. Мы тщательно готовились к эвакуации и подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая», – пишет министр.

«Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди – наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности. То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас. Надеюсь, что мое персональной поведение будет способствовать усмирению ситуации и примирению. Это необходимо нам всем», – объяснила Зоряна Скалецкая.

При этом министр здравоохранения поблагодарила тех, кто работал над эвакуацией и особенно – экипажу самолета, медикам и всей команде сопровождения, которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции. Она также написала, что завтра у ее дочери день рождения, ей исполнится 10 лет. «Когда я вернусь, мы еще раз отметим его с тобой. Обещаю!» – обратилась министр к своей дочери.

Напомним, что сегодня, 20 февраля, в Украину прилетел самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из города Ухань в Китае, который является эпицентром вспышки коронавируса. Также в Кабмине дали ряд пояснений по ситуации с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, где возник очаг эпидемии коронавируса COVID-19, и определены на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.