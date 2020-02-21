Эскалация на Донбассе: К чему готовятся в Кремле

В Российской Федерации сейчас сложилась такая ситуация, что руководство РФ готово пойти на все, в том числе, эскалацию на Донбассе. Нужно получить конкретный результат хотя бы где-то, так как Россия терпит поражение сразу на нескольких направлениях. Такую точку зрения выразил военный эксперт Олег Жданов.

«Ситуация складывается очень плохо с точки зрения того, что президент РФ Владимир Путин пойдет на все. Война "башен" Кремля в Москве набирает обороты. Путин слабеет с каждым днем», – подчеркнул Жданов.

Он обратил внимание, что руководство РФ терпит поражение сразу на нескольких фронтах, в частности, в Сирии. «У лидера Турции [Реджеп Тайип Эрдогана] как раз есть свое виденье на ситуацию в Сирии, он будет бить и Башара Асада, и Владимира Путина и всех, кто станет на его пути. Встреча глав МИД Турции и РФ не принесла результата, не договорились», – констатировал Жданов.

Военный эксперт убежден, что для руководства Кремля ситуация в Украине также не самая результативная, поэтому в дальнейшем не исключены провокации на Донбассе. «Пять лет топтания на месте. Предыдущая власть тянула время, что бесило Путина. Пришел Владимир Зеленский и начал предлагать какие-то мирные инициативы, в Европе поднимает волну о пересмотре "Минска"», – выразил мнение эксперт.

Он напомнил, что в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала президента Украины в вопросе пересмотра Минских соглашений. Также, польский президент выступил с инициативой присоединиться к Нормандскому формату.

«Польша – это рупор США. Штаты не пойдут на прямые переговоры, особенно в ключе конфронтации по Украине. Но могут подтолкнуть Польшу и Британию. В таком варианте России будет очень тяжело, им даже встречаться не будет смысла. Поэтому Путин выбирает самый простой путь – кровавое давление на Украину, устраивает провокации. Если они так решили, значит у РФ тяжелые времена», – считает Жданов.

Эксперт не исключил, что провокации на Донбассе в ближайшее время могут повториться. При этом он выразил сомнения, что апрельская встреча в Нормандском формате состоится. «Нормандская встреча в апреле пока эфемерна, нет оснований», – отметил Жданов. По его словам, Россия выдвигает определенные условия для нормандской встречи, Путину нужна конкретика.

Кроме того, указал эксперт, предлогом для парижской встречи в прошлом году был транзит газа, а не война на Донбассе. «В прошлом году встреча была выгодна всем. Франция и Германия хотели устроить очную ставку, услышать, будет ли транзит и в каком объеме. Россия также задавалась вопросом, пустит ли Украина российский газ по своей трубе, а Украина приехала с предложениями из Вашингтона. Поэтому состоится ли встреча в апреле – вопрос», – подытожил Олег Жданов.

Ранее сообщалось, что 18 февраля незаконные вооруженные формирования на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Кремле традиционно открестились от причастности к наступлению НВФ на Донбассе и заявили, что не в курсе, почему это произошло.