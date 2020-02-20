Пристайко в ООН объяснил, зачем на границе с Россией нужны миротворцы

Министр иностранных дел Вадим Пристайко выступил на заседании Генассамблеи ООН по вопросу ситуации на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, пишет « LB.ua » .

В своей речи он заявил, что Украина рассчитывает на размещение миротворческих сил на неконтролируемом участке границы с Россией. По его мнению, это поспособствует проведению местных выборов на Донбассе. « Мы надеемся на проведение местных выборов по всей территории Украины этой осенью, однако без базовой безопасности и политических предпосылок у жителей Донбасса не будет возможности участвовать в демократических выборах, которые должны быть признаны легитимными украинским властями и международным сообществом с опорой на признанные стандарты», – заявил министр в своей речи.

« Именно поэтому принцип безопасности в первую очередь – это логика Минских договоренностей – стоит в самом центре процесса урегулирования. Россия должна немедленно выполнить договоренности по безопасности, которые были достигнуты "Нормандской четверкой". Вряд ли можно надеяться на достижение мира, пока 400-километровая украинско-российская граница остается открытой дверью для поступления оружия, военных из РФ. Международное присутствие на границе при наличии мандата со стороны ООН могло бы стать ответом», – сказал Пристайко.

Ранее сообщалось, что восемь европейских стран призывают РФ выполнить обязательства согласно Минским соглашениям, вывести свои войска из Украины и остановить политическую, финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе.