Переселенцы Донбасса не стремятся уезжать из Украины, – отчет МОМ

Подавляющее большинство (80%) внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине остаются в местах нынешнего проживания уже более 3-х лет, при этом только 21% переселенцев планируют вернуться на Донбасс после наступления мира. Об этом говорится в отчете* за третий квартал 2019 года, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ), передают «Донецкие новости».

Согласно опросу, 36% переселенцев высказали намерение не возвращаться на Донбасс даже после завершения конфликта, потому что лишились имущества или не видят перспектив.

Переселенка (женщина, 46 лет) из поселка Центральный (Луганская обл.): «У меня там 2 квартиры. Поселок полностью разрушен. Нет инфраструктуры, и мы рядом с Дебальцево. Там нет ничего, и молодежь уехала. Конечно, пенсионеры возвращаются. Я 100% туда не вернусь. Возможно, я вернусь, когда совсем состарюсь. Здесь мои дети и внуки. Мне не нужны те квартиры. Я хочу жить здесь и сейчас».

Почти половина ВПЛ (48%) посещали неподконтрольную территорию. Как правило, переселенцы ездили на Донбасс, чтобы проведать жилье или навестить родных и близких.

Аналитики отмечают, что среди переселенцев очень низкий процент желающих выехать жить и работать за границу. Такое намерение высказали всего 7% респондентов. 63% ВПЛ сообщили, что ничего не имеют против работы за границей, но выезжать туда не собираются. 22% заявили, что никогда не будут работать за границей.

Переселенка (женщина, 25 лет) из Луганска: «Здесь можно зарабатывать. Сейчас в Польше много не платят. Сложно постоянно переезжать и начинать с нуля, искать работу и жилье... Это даже здесь трудно, где ты гражданин Украины. А будет еще тяжелее за рубежом».

Как сообщалось ранее, в третьем квартале 2019 года доходы переселенцев оставались заметно ниже прожиточного минимума и средних доходов остальных украинских семей.

*Методология 15-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы методом личного интервью проводились в 300 населенных пунктах с июля по сентябрь 2019 года. Объем выборки – 2406 домохозяйств переселенцев. Еще 3970 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 725 переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1227 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.