Жилищная проблема: Наметилась положительная динамика приобретения жилья переселенцами

Почти 60% переселенцев Донбасса продолжают арендовать жилье на подконтрольной Украине территории, хотя число ВПЛ, которые приобрели собственное жилье, постепенно увеличивается. К таким выводам пришли эксперты в отчете* за третий квартал 2019 года, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ), передают «Донецкие новости».

Опрос установил следующие данные:

57% процентов переселенцев живут в арендованных квартирах, домах или комнатах;

17% – в собственном жилье;

15% – с родственниками или принимающими семьями;

5% – в общежитиях;

2% – в центрах коллективного проживания ВПЛ.

Аналитики МОМ отмечают, что доля переселенцев, которые приобрели жилье на подконтрольной территории, выше предыдущих периодов, и этот показатель постепенно увеличивается, примерно на 2-3% в год. Для сравнения, в 2017 году собственным жильем на подконтрольной территории владели только 10% переселенцев.

Эксперты установили, что абсолютное большинство переселенцев (88%) владели жильем до выезда из Донбасса. Две трети из них сообщили, что их жилье не пострадало, а 18% ВПЛ знают, что их дома разрушены или повреждены в ходе боевых действий. Уцелевшее жилье переселенцев на неподконтрольной территории, по их словам, в основном пустует.

Напомним, что по предварительным данным МинВВОТ, в жилье нуждаются около 400 тыс. семей ВПЛ. На данный момент переселенцы могут воспользоваться 5-ю действующими госпрограммами по обеспечению жильем.

19 февраля Кабмин утвердил концепцию единой государственной программы обеспечения жильем ВПЛ и ветеранов АТО / ООС, саму программу Кабмин должен принять в первом полугодии 2020 года.

*Методология 15-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы методом личного интервью проводились в 300 населенных пунктах с июля по сентябрь 2019 года. Объем выборки – 2406 домохозяйств переселенцев. Еще 3970 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 725 переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1227 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.