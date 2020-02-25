Жилье и трудоустройство: Кабмин определил план действий в отношении переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса

Правительство сформировало приоритетные для себя задачи по решению проблем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Данные планы представлены в отчете «О ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2019 году», передают «Донецкие новости».

Основной акцент по реализации задач делается на деятельности профильного Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ). Главной целью в отношении переселенцев и жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей МинВВОТ определило их «реинтеграцию в современное украинское пространство». Данная цель предусматривает:

для ВПЛ – обеспечение жильем и работой, реинтеграцию в принимающие громады;

для жителей неподконтрольных территорий Донбасса – реализацию прав и свобод, защиту государства, реинтеграцию в единое конституционное пространство Украины.

В части того, что выполнено в 2019 году в отношении переселенцев, обозначено:

реализация жилищных программ для переселенцев;

создание информационной базы «Работа + жилье»;

подготовка Концепции Государственной целевой программы обеспечения реализации права на жилье лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и внутренне перемещенных лиц на 2020-2025 годы (так называемая Единая госпрограмма по обеспечению жильем ВПЛ и участников АТО/ООС, утверждена Кабмином 19 февраля 2020 года).

Что касается жителей неподконтрольного Донбасса, в отчете Кабмина перечислены реализованные вопросы относительно упрощения порядка въезда/выезда граждан и перемещения товаров через линию разграничения. В частности, в этом отношении говорится о процедуре пересечения детьми от 14 до 16 лет, у которых по объективным причинам нет паспорта гражданина Украины. Также упоминается установление алгоритма перемещения международными гуманитарными организациями гуманитарных грузов на неподконтрольные территории Донбасса, иные процедуры и порядки, связанные с пересечением контрольных пунктов въезда / выезда. (Подробнее см. «Пропуск, документы, грузы, запреты: Особенности нового Порядка пересечения линии разграничения»).

Также Кабмин определил задачи относительно переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса, которые планирует решить в ближайшее время.

Относительно жилищного вопроса переселенцев (с учетом недвижимости, оставшейся за линией разграничения) планируется:

урегулировать вопрос нотариальных действий в отношении имущества, которое осталось на неподконтрольных территориях, и освободить ВПЛ от уплаты судебного сбора;

унормировать процедуру регистрации места проживания ВПЛ путем включения в реестры территориальных громад;

обеспечить ВПЛ временным жильем за счет распределения субвенции и реализации жилищных программ, в том числе за счет донорской помощи;

продолжить работу по подписанию соглашения между Кабмином и правительством Германия о финансовом сотрудничестве по проекту «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» , сумма проекта – 25,5 млн евро.

В отчете отмечается, что в госбюджете на 2020 год впервые со времени начала вооруженного конфликта предусмотрена бюджетная программа «Денежная компенсация пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации» в размере 40,2 млн грн. Уже разработан проект Постановления КМУ по вопросам выплат данной денежной компенсации. И в ближайших планах – начать выплату компенсаций в соответствии с выделенным бюджетным финансированием.

Относительно трудоустройства переселенцев акцент будет сделан на переквалификацию ВПЛ в соответствии с потребностями принимающих громад, развитие предпринимательского потенциала переселенцев и создание благоприятных условий в громадах для начала собственного дела ВПЛ путем разработки и обеспечения функционирования интернет-платформы «Работа + жилье» с учетом потребностей принимающих громад.

Для упрощения пересечения линии разграничения запланировано унормирование вопросов обустройства, содержания и функционирования контрольных пунктов въезда / выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях, а также на административной границе с АР Крым.

В документе говорится и об обеспечении верификации маломобильных категорий граждан, проживающих на неподконтрольных территориях Украины. Однако, каким образом будет реализована данная задача, – не уточняется.

Для минимизации последствий военных действий на Донбассе и дальнейшего развития региона предусмотрено:

обеспечение бесперебойного водоснабжения Мариуполя путем реализации инвестиционного проекта по поставкам питьевой воды (при поддержке правительства Франции) на сумму 64 млн евро;

подготовка нового инвестиционного проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление, рост (Проект Восстановление)», финансируемого Всемирным банком;

реализация проектов международной технической помощи «Специальная программа поддержки восточной Украины (подконтрольные правительству территории)» на сумму 10 млн евро и «Укрепление ресурсов для устойчивого развития принимающих громад на востоке Украины» – 4 млн евро;

совершенствование комплексного мониторинга экологического состояния в Донецкой и Луганской областях (система экологических маркеров).

Уделено внимание противоминной деятельности. Так, будут внесены изменения в закон «О противоминной деятельности в Украине» (детали в отчете не указаны). Также в разминировании планируют задействовать участников АТО/ООС, для этого будет разработан пилотный проект «Помощь в психологической и профессиональной реабилитации участникам боевых действий путем обучения их по специальности "сапер" (разминирование)».

Кроме всего прочего, Кабмин через МинВВОТ планирует:

актуализировать Стратегию интеграции ВПЛ в принимающие громады на период до 2025 года;

создать реестр пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации путем разработки проекта совместного приказа Офиса генерального прокурора Украины, СБУ и МинВВОТ;

разработать план мероприятий для реализации Стратегии информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

Также Кабмин планирует разрабатывать основы санкционной политики и привлекать международную помощь для деоккупации и восстановления конституционного порядка на неподконтрольных территориях Украины, преодоления гуманитарных последствий конфликта на Донбассе.