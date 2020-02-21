Наблюдатели ОБСЕ рассказали о длинных очередях на блокпостах вдоль линии соприкосновения

На блокпостах вдоль линии соприкосновения собираются длинные очереди гражданских лиц. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 20 февраля.

«Утром 19 февраля, пребывая возле КПВВ недалеко от Станицы Луганской в течение примерно 60 минут, команда Миссии видела примерно 1 тыс. людей в очереди в направлении подконтрольных правительству районов. На блокпосту вооруженных формирований неподалеку населенного пункта Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Луганска) наблюдатели видели примерно 300 транспортных средств, которые ожидали в очереди в обоих направлениях», – говорится в отчете.

«На КПВВ вблизи населенного пункта Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) в очереди в направлении подконтрольных правительству районов команда СММ видела примерно 500 пешеходов и 20-30 автомобилей», – также отмечается в отчете.