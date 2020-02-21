Самый младший – из Мариуполя: В МВД рассказали, из каких регионов эвакуированные из Китая украинцы

Эвакуированные из города Ухань украинцы проживают в разных регионах Украины. В частности, самый младший – ребенок 2012 года рождения из Мариуполя. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает «Украинская правда».

«Из каких регионов... У нас есть Мариуполь, кстати, оттуда самый младший эвакуирован – 2012 года рождения, Кривой Рог, Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Кировоградская, город Киев, Львовская, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская и Одесская области», – сообщил Шевченко.

Напомним, 20 февраля в Украину прилетел самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из города Ухань в Китае, который является эпицентром вспышки коронавируса. Также в Кабмине дали ряд пояснений по ситуации с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, где возник очаг эпидемии коронавируса COVID-19, и определены на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.