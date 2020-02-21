«Шахтер» – «Бенфика»: Обзор матча

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы ФК «Шахтер» принимал в Харькове «Бенфику». Как отмечает пресс-служба «горняков», обе команды стали участниками турнира после того, как заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов. Для «горняков» это первый официальный поединок в 2020 году, в то время как «орлы» играют в очень плотном графике. В стартовых составах обошлось без неожиданностей: у «оранжево-черных» отметим выход справа в обороне Сергея Болбата и Виктора Коваленко на позиции под нападающим. У гостей на лавке остался лучший бомбардир команды Винисиус, а роль форварда досталась Сеферовичу.

Хозяева начали заметно активнее, не только задав высокий темп, но и прессингуя лиссабонцев на их половине. Правда, до точных ударов дело не доходило: попытку Коваленко заблокировали, а добивание Тайсона оказалось неточным. Ключевой момент первого тайма случился на 20-й минуте: выстрел Мораеса голкипер португальцев парировал точно на Марлоса, который вколотил мяч в девятку. Однако радость трибун и самих «горняков» прервал арбитр, по рекомендации VAR отменивший гол из-за офсайда. Тут же Коваленко сильным ударом вновь заставил потрудиться Влаходимоса, а Жуниор после углового пробил в защитника гостей. «Бенфика» активизировалась в конце, но смогла выжать лишь дальний удар Пицци – рядом со штангой.

В дебюте второго тайма «Шахтер» выдал мощнейший отрезок, создав несколько голевых моментов. Мораес в ближнем бою не смог переиграть кипера, следом Исмаили ворвался слева в штрафную и пробил в штангу, попытку Марлоса с угла вратарской потянул тот же Влаходимос. И все же на 56-й минуте «оранжево-черные» распечатали ворота соперника: после красивой комбинации Марлос выкатил мяч под удар Алану Патрику, который с линии штрафной ювелирно уложил мяч под штангу – 1:0! Но радость хозяев вновь оказалась недолгой, и уже спустя десять минут счет сравнялся. Португальцы забили с игры, рефери благодаря VAR взятие ворот отменил, но поставил пенальти, уверенно реализованный Пицци. Подопечные Луиша Каштру быстро вернули преимущество: на 72-й минуте Мораес почти от лицевой выкатил мяч точно на Виктора Коваленко, который в касание пробил голкипера – 2:1. В концовке привычно выручил Андрей Пятов, потащив пушку от Гримальдо, а других шансов изменить результат у команд не было.

2:1 – «Шахтер» в первом матче победил «Бенфику». Через неделю, 27 февраля, состоится ответная игра в Лиссабоне и определится участник 1/8 финала Лиги Европы.

«Шахтер» (Донецк) – «Бенфика» (Лиссабон) – 2:1 (0:0)

Харьков, ОСК «Металлист», 24 429 зрителей

Голы: 1:0 Алан Патрик (56), 1:1 Пицци (67, пен.), 2:1 Коваленко (72)

«Шахтер»: Пятов (к), Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Тайсон (Тете, 90+4), Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Мораес.