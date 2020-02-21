Для охраны эвакуированных в Новых Санжарах остаются 300 Нацгвардейцев, – Гончарук

Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди – в полной безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

«Приехал сюда, чтобы убедиться, что все работает. Поговорили с людьми, которые находятся в санатории. Убедился, что здесь есть все необходимое. Объект находится под охраной физической и наблюдением медиков-инфекционистов. Ситуация под полным контролем правительства», – написал премьер.

Глава правительства проинформировал, что на территории объекта для охраны людей остаются 300 работников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев – в резерве. Полиция усилила патрулирование в регионе.

Трое медицинских работников, находившихся с эвакуированными людьми во время полета, и в дальнейшем остаются с ними. Еще один медик будет находиться с людьми на территории места обсервации. Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут.

Напомним, 20 февраля в Украину прилетел самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из города Ухань в Китае, который является эпицентром вспышки коронавируса. Также в Кабмине дали ряд пояснений по ситуации с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, где возник очаг эпидемии коронавируса COVID-19, и определены на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. В МВД сообщили, что эвакуированные из города Ухань украинцы проживают в разных регионах нашей страны. В частности, самый младший – ребенок 2012 года рождения из Мариуполя.