Уханьский синдром: Чем завершились события в Новых Санжарах

20 февраля в поселке Новые Санжары на Полтавщине, куда на эвакуировали украинцев из эпицентра эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае, вспыхнули акции протеста. По данным полиции Полтавской области, пострадали 10 человек. К утру сегодня, 21 февраля, обстановка в поселке стабилизировалась, передают «Донецкие новости».

Самолетом из китайского Уханя прибыли 94 человек: 72 пассажира (45 украинцев и 27 иностранных граждан) и 22 человек – члены экипажа и медперсонал. Все они были направлены в санаторий Нацгвардии «Новые Санжары», где должны провести «в карантине» две недели. Около тысячи жителей поселка вышли на акцию протеста с требованием перевезти эвакуированных в иное место. «Во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей. В результате потасовок за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо», – уточнили в полиции Полтавской области.

Накануне чиновники Минздрава и глава МВД Арсен Аваков пытались успокоить местных жителей, что эвакуированные из Уханя граждане не представляют для них опасности, и медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» наиболее соответствует всем необходимым критериям для размещения эвакуированных. В Минздраве подтвердили, что у пассажиров и членов экипажа не выявлено каких-либо симптомов острых респираторных заболеваний.

Руководить кризисным оперативным штабом в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. «Приехал сюда, чтобы убедиться, что все работает. Поговорили с людьми, которые находятся в санатории. Убедился, что здесь есть все необходимое. Объект находится под охраной физической и наблюдением медиков-инфекционистов. Ситуация под полным контролем правительства», – сообщил премьер.

Глава правительства проинформировал, что на территории медцентра для охраны людей остаются 300 работников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев – в резерве. Полиция усилила патрулирование в регионе.

Президент Владимир Зеленский призвал граждан прекратить протесты и быть человечными. Он отметил, что предприняты беспрецедентные меры безопасности. «В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что уже знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента. То есть бактериологической опасности нет. Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы – украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии», – подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая 20 февраля отправилась в Новые Санжары и намерена провести две недели в карантине. «Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит, как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных граждан страны. Мы тщательно готовились к эвакуации и подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая», – заверила министр.

45 эвакуированных из города Ухань украинцев проживают в разных регионах страны. В частности, самый младший – ребенок 2012 года рождения из Мариуполя. «Из каких регионов... У нас есть Мариуполь, кстати, оттуда самый младший эвакуирован – 2012 года рождения, Кривой Рог, Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Кировоградская, город Киев, Львовская, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская и Одесская области», – рассказал в ходе брифинга пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

Для размещенных в обсервации предусмотрен 14-дневный срок усиленного медицинского наблюдения. По информации оперативного штаба, люди обеспечены всем необходимым. Как эвакуированные, так и персонал снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. У них усиленная охрана и круглосуточное наблюдение врачей. «Все эвакуированные граждане, экипаж и сопровождающие лица размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания. Отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены», – уточняется в сообщении штаба.

Персонал, ранее работавший в медцентре «Новые Санжары», вывезен с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей.