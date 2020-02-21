Сводка из зоны ООС за 20 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

рядом с Новомихайловкой – из миномета калибром 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика – из миномета калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из миномета калибром 82 мм, крупнокалиберного пулемета;

в районе Марьинки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Старогнатовки – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Новозвановки, где применил миномет калибром 120 мм и станковый противотанковый гранатомет.

С начала текущих суток НВФ обстреляли украинские позиции:

рядом с Красногоровкой – из миномета калибром 120 мм;

в районе Орехово – из миномета калибром 120 мм, станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Павлополя – из миномета калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из миномета калибром 82 мм.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «армия Киева за минувшие сутки 16 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 65 единиц. Обстрелам подверглись районы поселков Доломитное и шахты им. Гагарина на горловском направлении; район "Вольво-центра", окрестности села Спартак, поселка Старомихайловка и прилегающего к Ясиноватой села Васильевка на донецком направлении; окрестности сел Коминтерново (после переименования – Пикузы – ред.), Ленинское, Саханка, Сосновское на мариупольском направлении. 3 частных дома повреждены в поселке Старомихайловка на западе Донецка и еще один – в пригороде Горловки. Огонь отрывался из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП и БТР, гранатометов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.