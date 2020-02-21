УВКБ ООН направило гуманитарную помощь на неподконтрольный Донбасс

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) направило 6 грузовиков с гуманитарной помощью на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 6 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены школьные принадлежности общим весом более 10 тонн», – сказано в сообщении.