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В Славянском районе спасатели обнаружили тело утонувшего рыбака

21.02.20 10:48
Фото ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

Спасатели в селе Никольское (Славянский район, Донецкая обл.) достали из пруда тело мужчины, который провалился под лед во время рыбалки. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщение об инциденте поступило в службу спасения «101» 20 февраля в 2:07 утра. На место происшествия немедленно выехали спасатели, всего были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Спасатели провели обследование берега водоема в поисках пропавшего рыбака, однако найти его удалось только с помощью водолазов. Они обнаружили тело на расстоянии 150 м от берега и вытащили его из-под льда на берег. Тело утонувшего было передано сотрудникам полиции.

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