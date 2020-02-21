Украинцы с инвалидностью могут бесплатно освоить IT-профессию

Украины с инвалидностью могут бесплатно освоить IT-профессию. Об этом сообщает careerfornewlife.com.

Сообщается, что в Украине проживает 2,7 млн человек с инвалидностью, из которых менее 20% трудоустроены. При этом 1,4 млн человек имеют третью группу инвалидности, которая позволяет им работать, а в случае приспособления рабочих мест для нужд человека с инвалидностью часть лиц со второй и первой группой могут работать на рабочем месте или удаленно.

Социальный проект Министерства социальной политики предоставляет возможность бесплатно, удаленно и в удобное время людям с инвалидностью учиться онлайн на платформе «Прометеус». После этого принять участие в конкурсах на вакантные должности в ведущих IT-компаниях Украины при поддержке и менторстве IT-ассоциации Украины.

Обучение начнется с 5 марта 2020 года и продлится в течение 14 недель, еще неделю на составление тестов и получение сертификатов, а дальше – конкурсы на вакантные должности.

Условия для участия в проекте всего две:

наличие желания;

на этапе участия в конкурсах на вакантные должности, кроме резюме и сертификатов об успешном окончании курсов, необходимо подтвердить инвалидность соответствующими документами.

Желающие могут зарегистрироваться по ссылке.