Глава МИД Украины и генсек ООН обсуждали возможную операцию по поддержанию мира на Донбассе

В рамках рабочего визита в штаб-квартиру ООН 20 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Глава МИД отметил важную роль ООН в оказании гуманитарной помощи украинскому гражданскому населению, пострадавшему в результате российской агрессии, а также поддержке усилий правительства Украины в осуществлении реформ и достижении Целей устойчивого развития.

«Уверен, что всемирная организация может играть активную роль и на других направлениях урегулирования российско-украинского конфликта, в частности, в контексте возможного развертывания операции по поддержанию мира, а также в восстановлении и реинтеграции пострадавших регионов Украины», – подчеркнул Вадим Пристайко.

Со своей стороны, Антониу Гутерриш подтвердил приверженность резолюциям ООН касательно уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, а также заверил в дальнейшей готовности оказывать практическую помощь украинцам.

Ранее сообщалось, что восемь европейских стран призывают РФ выполнить обязательства согласно Минским соглашениям, вывести свои войска из Украины и остановить политическую, финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе.