Часть документов – подлинная: Полиция Австралии о «новых данных» по делу MH17

Часть из документов, распространенных платформой Bonanza Media относительно крушения Boeing рейска MH17 над Донбассом в 2014 году, являются подлинными и были опубликованы без разрешения. Об этом говорится в сообщении представителя федеральной полиции Австралии, которое есть в распоряжении УНН.

«Федеральная полиция Австралии работала в партнерстве со странами JIT (с англ. Joint investigation team – Совместная следственная группа), собирая доказательства в поддержку этого судебного преследования. Исследование JIT собрало большое количество доказательств за последние 5 с половиной лет. Эти доказательства были подтверждены различными способами и составляют основу материалов дела. Некоторые недавние документы, опубликованные без разрешения, являются документами Федеральной полиции Австралии, подготовленные в рамках расследования JIT», – заявили в полиции.

В сообщении полиция подчеркивает, что именно суд «является подходящим местом для изучения и проверки любых доказательств, и сейчас было бы неуместно комментировать детали».

«Судебное разбирательство, которое начнется 9 марта 2020 года, будет проходить в открытом судебном заседании и даст миру возможность заслушать доказательства в полном объеме», – добавили правоохранители.

17 февраля платформа Bonanza Media опубликовала несколько документов, якобы касающиеся крушения малайзийского Boeing. Так, один из документов, направленный голландской прокуратуре, говорит о том, что самолет пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук».

Bonanza Media позиционирует себя как платформа для независимых журналистов. Ее основатели – журналисты Макс ван дер Верфф и Яна Ерлашова, которые сняли фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования». Ранее Яна Ерлашова работала на российском пропагандистском телеканале RT.

Прокуратура Нидерландов, которая занимается расследованием катастрофы малазийского самолета, комментируя материалы, заявила, что будет отвечать на вопросы по расследованию уже в зале суда.

В Bellingcat, говоря о «новых данных» по делу MH17, назвали их кремлевским «вбросом», опасным для россиян.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.