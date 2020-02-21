Протест в Покровске: У шахтеров начали принимать документы для получения помощи

В Покровске (Донецкая обл.), где горняки требуют погасить долги по заработной плате, сегодня, 21 февраля, стартует прием документов на получение единоразовой материальной помощи семьям сотрудников госшахты «УК "Краснолиманская"», передает «Pokrovsk.news».

Как сообщила исполняющая полномочия Покровского городского головы Ирина Сущенко, шахтерским семьям, которые страдают от невыплаты заработной платы, будет оказана материальная помощь за счет средств местного бюджета в размере 1 тыс. грн на каждого несовершеннолетнего ребенка (до 18 лет). Помощь от городских властей Покровска получат работники ГП «УК "Краснолиманская"» и ООО «Краснолиманское», которые проживают в городах Покровске и Родинском, в поселке Шевченко.

Для получения помощи необходимо предоставить документы: паспорт, ИНН, свидетельства о рождении детей, ИНН детей.

Места приема документов:

Родинское, библиотека (ул. Театральная, 17);

Покровск, ОШ № 4, мотошкола (ул. Таманова, 16);

Покровск, Центр творчества и досуга (ул. Почтовая, 13);

Покровcк, координационный комитет самоорганизации населения (м-н «Южный», 1).

Документы будут приниматься каждый день с 9:00 до 16:00, в том числе в субботу и воскресенье.

Напомним, 16 февраля в Покровске несколько работников ГП «УК "Краснолиманская"» в знак протеста приковали себя цепями к канистрам с бензином и требуют погашения долгов по заработной плате. Городские власти Покровска пообещали «краснолиманцам» материальную помощь, которую смогут получить семьи с несовершеннолетними детьми.

19 февраля участники митинга составили и разослали письма в прокуратуру и Государственную службу Украины по вопросам труда, указав на то, что руководство «Краснолиманской» нарушает их права на своевременное получение заработной платы и условия коллективного договора.