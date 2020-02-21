На Луганщине патрульные дважды за сутки изымали наркотики

На Луганщине патрульные за минувшие сутки дважды находили наркотики у жителей области. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Так, в Рубежном примерно в 15 часов, на улице Мира, при поверхностной проверке у 25-летнего парня патрульные обнаружили в кармане бумажный сверток с веществом растительного происхождения, по словам хозяина – каннабис.

«Чтобы избежать ответственности парень начал разрывать сверток и пытаться выбросить содержимое кармана. Для изъятия запрещенных веществ патрульные вызвали следователей», – рассказали в полиции.

В Северодонецке около 20 часов, жители дома на улице Вилисова заметили в подъезде подозрительного мужчину, который что-то искал и вызвали патрульных.

«Прибыв по указанному адресу, инспекторы обнаружили 40-летнего гражданина, похожего по приметам. Мужчина подозрительно себя вел, и сначала не мог объяснить, что делает в подъезде, но потом признался, что искал закладку. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили шприц с веществом неизвестного происхождения. В дальнейшем по делу работает следственно-оперативная группа», – рассказали в пресс-службе.

В полиции также напомнили, что за производство, приобретение, хранение наркотических средств или психотропных веществ предусмотрена, как уголовная, так и административная ответственность: