На Луганщине патрульные дважды за сутки изымали наркотики

На Луганщине патрульные за минувшие сутки дважды находили наркотики у жителей области. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.
Так, в Рубежном примерно в 15 часов, на улице Мира, при поверхностной проверке у 25-летнего парня патрульные обнаружили в кармане бумажный сверток с веществом растительного происхождения, по словам хозяина – каннабис.
«Чтобы избежать ответственности парень начал разрывать сверток и пытаться выбросить содержимое кармана. Для изъятия запрещенных веществ патрульные вызвали следователей», – рассказали в полиции.
В Северодонецке около 20 часов, жители дома на улице Вилисова заметили в подъезде подозрительного мужчину, который что-то искал и вызвали патрульных.
«Прибыв по указанному адресу, инспекторы обнаружили 40-летнего гражданина, похожего по приметам. Мужчина подозрительно себя вел, и сначала не мог объяснить, что делает в подъезде, но потом признался, что искал закладку. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили шприц с веществом неизвестного происхождения. В дальнейшем по делу работает следственно-оперативная группа», – рассказали в пресс-службе.
В полиции также напомнили, что за производство, приобретение, хранение наркотических средств или психотропных веществ предусмотрена, как уголовная, так и административная ответственность:
- ст. 309 УК – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта – наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.
- ст. 44 КУоАП – незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах – влекут за собой наложение штрафа от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 60 часов, или административный арест на срок до 15 суток.