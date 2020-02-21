Эксперт: Среди достижений власти – новый импульс на пути урегулирования конфликта

В 2019 году новая власть достигла определенных успехов в сфере безопасности и обороны страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 февраля, во время презентации ежегодных аналитических оценок Центра Разумкова «Украина 2019-2020: широкие возможности, противоречивые результаты» заявил заместитель генерального директора по аналитической работе – директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко.

Якименко назвал главные достижения нынешней власти в сфере безопасности и обороны в 2019 году, которые изложены в исследовании.

По его словам, именно в данной сфере – главный вызов для нашей страны.

Среди основных достижений власти, по словам эксперта, в исследовании названы: