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Эксперт: Среди достижений власти – новый импульс на пути урегулирования конфликта

21.02.20 11:59
Юрий Якименко / Фото из открытых источников
Юрий Якименко / Фото из открытых источников

В 2019 году новая власть достигла определенных успехов в сфере безопасности и обороны страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 февраля, во время презентации ежегодных аналитических оценок Центра Разумкова «Украина 2019-2020: широкие возможности, противоречивые результаты» заявил заместитель генерального директора по аналитической работе – директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко.

Якименко назвал главные достижения нынешней власти в сфере безопасности и обороны в 2019 году, которые изложены в исследовании.

По его словам, именно в данной сфере – главный вызов для нашей страны.

Среди основных достижений власти, по словам эксперта, в исследовании названы:

  • новый импульс на пути урегулирования конфликта (встреча в Нормандском формате, 2 обмена пленными и разведение сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского);
  • сохранение последовательности и приоритетности оборонной политики;
  • начало процесса создания законодательной базы для системного реформирования сектора безопасности.

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