«Отличное общество рабов»: В «ДНР» сотрудники коксохимзавода показали свою зарплату (Фото)

В «ДНР» на Ясиновском коксохимзаводе (г. Макеевка) продолжаются задержки заработной платы – в феврале выплатили остаток за ноябрь (28%) и лишь 10% за декабрь прошлого года. Об этом рассказали слесари-ремонтники данного предприятия Сергей и Александр, передают «Донецкие новости».

Они сообщили, что после поднятия темы в соцсетях, работникам ЯКХЗ в начале февраля «кинули кусок» оставшейся зарплаты за ноябрь (по состоянию на январь выплатили 70% ноября). Начислили 28%, это в пределах 2-3 тыс. руб. (772 – 1158 грн по местному курсу валют). «Но не все ее получили. Потому что на следующий день вышло так, что в банкоматах остались купюры по 5 тыс. руб. А людям по 2-3 тыс. начислили, и снять их они не могли», – пояснил Сергей.

А 11 февраля в 22:00 (буквально перед началом комендантского часа) на банковские карты поступили 10% зарплаты за декабрь: у Александра – 1 200 руб. (463 грн по местному курсу валют), у Сергея – 1 165 руб. (450 грн).

Мужчины также показали, как эти две зарплаты выглядят «в живую»:

«При нынешних ценах – это не деньги. Это один раз в магазин сходить. И то, хр*н хватит, чтобы что-то купить поесть. Мы выходим на работу, и в день (на проезд, тормозки и пр.) тратим больше этой суммы. Это дали 10% за декабрь – нам, простым сотрудникам. Свои зарплаты руководство никогда не афиширует», – комментирует Сергей.

«У меня долгов уже больше, чем должны мне по зарплате… Начальству тоже задерживают. Но когда они получают 30-40 тыс. руб. (11 583 – 15 444 грн), то у них что-то есть в "загашнике". А как быть нам, при зарплате в 10 тыс. руб. (3 861 грн), когда и их задерживают, и ты ничего не можешь отложить? Я так понял, что нам кинули эти деньги – чисто так, на проезд, чтобы мы ездили на завод бесплатно работать», – добавляет Александр.

Мужчины отмечают, что до сентября 2019 года платили вовремя. Тогда были задержки, но в пределах месяца. Сейчас же, когда в феврале не погашена зарплата даже за ноябрь, мужчины были вынуждены взять на заводе отгулы, чтобы можно было подрабатывать «на стороне». «Чтобы было хотя бы за что питаться, надо кормить семью. А на работе спрашивают – а что такое, что случилось, зачем вы эти дни берете, кто работать будет? А у меня на проезд даже денег нет. Я что пешком должен на завод идти? Я что бомж, безработный?.. Мы с Серегой нашли подработку – и получаем там 700 руб. (270 грн) в день каждый, а на заводе начисления (когда мы все черные, грязные) – по 500 руб. (193 грн)», – рассказал Александр.

Ясиновский коксохимзавод после «национализации» в 2015 году находился под внешним управлением

После «национализации» в «ДНР» всех украинских промышленных предприятий (шахты, заводы и пр.) их передали под внешнее управление российскому предприятию-прокладке «Внешторгсервис», которое связывают с украинским бизнесменом Сергеем Курченко (бежал из Украины в Россию зимой 2014 года). «Внешторгсервис» реализовывал промышленную продукцию «республики» в России, на сами предприятия «ДНР» поступала лишь часть доходов от продаж. С 2015 года (момента «национализации») у «ВТС» накопились миллиардные долги перед предприятиями, в результате в течение последних двух лет начались проблемы с выплатой заработной платы.

Чтобы не оплачивать долги, «Внешторгсервис» в конце 2019 года заменили новой структурой того же Курченко – «Газальянс». И руководство предприятий теперь сообщает сотрудникам, что причина задержек – в смене управляющей компании.

«Нам отвечают, как по одной для всех директоров бумажке. У всех директоров "ВТС" лекала ответа одни и те же: о том, как все плохо, что везде "Газальянс", что они обивают пороги по выдаче зарплаты. Говорят, что у нас теперь другие хозяева. А новые хозяева будут просто выжимать – никакой реконструкции, никаких капитальных вложений не будет. Они "выдоят до победы", пока оно все не развалится. Никто восстанавливать не будет. Мы находимся под внешним управлением, никто оттуда вкладывать в нас деньги не будет. И как нам дали понять – никакие законы на них не действуют. Хоть "ДНР", хоть Украины, хоть России. Они четко дали понять – чхали они на законы, в какую бы ты прокуратуру не жаловался», – рассказал Сергей.

«Нас выживают отсюда. Нам прямо сказала директор: у кого есть пропуск [для пересечения линии разграничения на подконтрольную Украине территорию] – езжайте, у кого есть паспорт "ДНР" или Российской Федерации – езжайте в Россию… Нам намекают, что мы можем уволиться, мол, у каждого есть право выбора. И они нам не боятся такое говорить, когда у них оклады в разы больше, чем у нас – и однозначно, что не в 3 раза больше», – возмущается макеевчанин.

Мужчины также отмечают, что под угрозой увольнения люди боятся протестовать, открыто говорить о проблемах. «У нас запрещено видео снимать. Человек снимал собрание на видео. Его уволили в добровольно-принудительном порядке через 2 недели после его видео», – сказал Александр.

Ситуацию на Ясиновском коксохимзаводе подтверждают и иные рабочие. «Сам работаю на ЯКХЗ (у нас в цеху 70% пенсионеров). Могу сказать, что никто из рабочих ничего делать не собирается, все боятся потерять место, так как больше им работать негде. Плюс напуганные до жути! Лично я думаю об уходе с этой шараги коррупционной!», – пишет в соцсети макевчанин под ником «Lucky day».

«На счет всего завода – все сидят на жо*ах, и никто ничего не будет делать, прикрываясь что все боятся политики в ДНР, и трясясь за свои рабочие места! И за это все боролись в 2014? Система воспитала отличное общество рабов! Браво!», – дополняет сотрудник ЯКХЗ Евгений.

При этом в «ДНР» задержки зарплат отмечаются и на иных предприятиях, которые находились под управлением «Внешторгсервиса». Но люди боятся открыто выражать свое недовольство – начальство грозит арестами «министерства госбезопасности ДНР» («МГБ»).

«У нас на Макеевском металлургическом заводе очень похожая ситуация, как на ЯКХЗ», – говорит Вячеслав.

«Привет от коллег по несчастью с Енакеевского металлургического завода. У нас на собрании доменного цеха управляющий сказал о попадании в МГБ за саботаж в военное время, если мы будем бастовать. Теперь и мы знаем – что такое долги по зарплате», – дополняет енакиевец «Арес».

«На шахте "Ясиновка-Глубокая" (Макеевка, – ред.) тот же бардак. Все молчат, потому что понимают – бесполезно это все. В январе получили остатки зарплаты за ноябрь. Слезы, а не деньги», – делится Наталья.

«У нас на Горловском коксохимзаводе – то же самое с зарплатами», – сообщил житель Горловки.

«На Донецкой железной дороге путевое хозяйство и подвижной состав держатся даже не на честном слове. Про зарплату даже говорить не хочется – стыдно за ее размер, да еще и задерживают. Люди увольняются – кто куда. Картина удручающая. Такое впечатление, что просто выжимают по максимуму. Рабочих так еще никогда не унижали», – подчеркивает сотрудник «национализированной» железной дороги Николай.

В соседней «ЛНР» ситуация еще хуже. «Нам сообщили, что в ЛНР "Центроуголь" выплатили всего 30% зарплаты июля. Вслушайтесь – 30% июля, а сейчас февраль! Это 7 месяцев люди сидят без зарплаты. Это возврат 90-х, но намного жестче… Текучка страшная. На Алчевском меткомбинате даже сделали лимит на подачу заявлений на увольнение – 70 человек в неделю, т.к. отдел кадров не успевает оформлять документы. А до этого за одну неделю там рассчиталось 270 человек», – рассказал макеевчанин Александр.

Он высказал предположение, что подобные задержки зарплат – это своеобразный способ удержать трудовой коллектив. «Потому что ты не уволишься, иначе есть риск ничего не получить. Никто нам деньги не отдаст. Еще наблюдение: у нас на заводах, шахтах и пр. задержки начались после того, как люди массово стали требовать повышения зарплаты. И наверное, какой-то "гений" у них сидит там и придумал: давайте будет задерживать выплаты, зато потом люди будут радоваться любому уровню подачки, будут думать, что вот, у нас все наладилось. И сейчас люди уже не хотят поднятия зарплат. Они просто хотят, чтобы им отдали то, что они уже заработали», – резюмировал Александр.

Как сообщалось ранее, на ЯКХЗ зарплата слесаря-ремонтника 5 разряда составляет: в сентябре 2019 года – 10 631 руб. (4 058 грн), в ноябре и октябре – по 11 795 руб. (4 502 грн).

Напомним, что в «ДНР» по состоянию на конец января 2020 года сотрудники завода «Донецккокс» не получали зарплату 7 месяцев. А шахтеры получили лишь 20% оплаты за декабрь. Также в январе впервые были задержки с выплатой пенсий и соцпособий.