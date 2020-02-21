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Эпидемия коронавируса: С поезда Киев – Москва высадили женщину с симптомами заболевания

21.02.20 12:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Вагон поезда Киев – Москва посадили на карантин из-за коронавируса – у одной из пассажирок обнаружили симптомы смертельно опасной болезни. Об этом пишет «Сегодня».

Специалисты проверили китаянку на станции Суземка в Брянской области России. У женщины была повышена температура – 38 градусов. Ее срочно госпитализировали в инфекционную больницу – там для нее выделили отдельный изолятор.

Вагон, в котором ехала женщина, отцепили и переместили на тупиковую ветку. Попутчики китаянки, 22 пассажира и два проводника, будут находиться на карантине.

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