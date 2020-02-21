Центр Разумкова: Отсутствие стратегии урегулирования конфликта на Донбассе – важный недочет власти

Среди самых важных недочетов новой власти – отсутствие стратегии урегулирования конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 февраля, во время презентации ежегодных аналитических оценок Центра Разумкова «Украина 2019-2020: широкие возможности, противоречивые результаты» заявил заместитель генерального директора по аналитической работе – директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко.

По его словам, наряду с достижениями власти, есть и негативные моменты. Они отражены в исследовании Центра Разумкова. Среди самых важных недочетов – отсутствие стратегии урегулирования конфликта на Донбассе, а также опасные импровизации и односторонние компромиссы со стороны Украины. В том числе, легитимизация «формулы Штайнмайера», упрощенный подход к интересам и намерениям сторон конфликта.

Есть недостатки, по оценке экспертов, и в кадровой политике. Кроме того, тормозится реформирование СБУ, нет прогресса в расследовании резонансных преступлений.