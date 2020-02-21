На полигоне в районе ООС соревновались артиллерийские расчеты (Фото)

На одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил состоялся конкурс на лучший артиллерийский расчет. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В конкурсе приняли участие 19 расчетов из разных артиллерийских, механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых и десантно-штурмовых бригад, которые привлечены к проведению ООС. Они были представлены 8-ю видами артиллерийских систем калибрами 100, 122 и 152 мм.

Конкурс проходил в два этапа, которые длились 4 дня.

Лучшие результаты среди расчетов 2А65 «Мста-Б», 2А36 «Гиацинт-Б» и противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» показали артиллеристы одной и той же отдельной артиллерийской бригады, самыми умелыми в стрельбе из Д-20 оказались воины отдельной мотопехотной бригады, а среди расчетов, на вооружении которых такие артиллерийские системы, как Д-30, 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация» и БМ-21 «Град», лучшими оказались воины-десантники.

Подводя итоги соревнований, начальник ракетных войск и артиллерии Объединенных сил Богдан Союшкин отметил, что в целом расчеты показали хорошие результаты, и это не удивительно, ведь все они имеют опыт боевой работы в ходе проведения антитеррористической операции и ООС.