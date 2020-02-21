Следствие информационной войны: Гончарук о протестах в Новых Санжарах

События в Новых Санжарах (Полтавская обл.), когда местные жители устроили протесты и забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами, являются провокацией и следствием информационной войны. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Те события, которые вчера происходили, являются следствием в том числе и информационной войны, что продолжается в отношении нашей страны, и изнутри, и извне. Я предполагаю, что провокации продолжатся», – сказал Гончарук.

«У нас уже сегодня есть информация о том, что якобы гражданка Китая 5 дней назад прибыла в Украину самолетом, побыла 4 дня в Киеве, уехала в Москву поездом, и на границе с РФ якобы была остановлена. И там якобы обнаружен вирус, продолжают обследование... Информационное поле будут раскачивать для того, чтобы создать панику среди населения, посеять среди нас недоверие и раздор», – заявил глава Кабмина.

По его словам, правительство, президент и его команда, парламент сделали все от них зависящее на достаточном уровне для того, чтобы граждане – и те, которые эвакуированы, и те, кто находятся на территории Украины, – были в безопасности.

«Неделю назад я приезжал лично в Полтавскую область для того, чтобы посмотреть как работает там медицинская система. Я считаю, что это один из лучших регионов с точки зрения медицинской системы, поэтому неслучайно нами был выбран этот объект [в Новых Санжарах]. Ситуация под контролем, мы готовы к возможным провокациям», – резюмировал Гончарук.

Напомним, 21 февраля появились сообщения о том, что с поезда «Киев-Москва» сняли одну из пассажирок, гражданку Китая, из-за подозрения на новый китайский коронавирус. Специалисты проверили китаянку на станции Суземка в Брянской области России. У женщины была повышена температура – 38 градусов. Ее срочно госпитализировали в инфекционную больницу. Вагон, в котором ехала женщина, отцепили и переместили на тупиковую ветку. Попутчики китаянки, 22 пассажира и два проводника, будут находиться на карантине.