Кабмин пересмотрит макропрогноз и госбюджет на 2020 год, – Гончарук

Правительство планирует весной пересмотреть показатели государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству, передает «РБК-Украина».

По словам главы Кабмина, необходимость корректировки связана с курсом гривны и изменением цены на энергоресурсы.

Также премьер-министр сообщил, что Кабинет министров планирует обновить макроэкономический прогноз. «Естественно, макропрогноз надо пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает, и, я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год», – отметил он.

Глава правительства считает, что пересмотр макропрогноза является обычным делом для всех стран и международных финансовых институций. Поводом для этого в мире может, в том числе, стать эпидемия коронавируса, сказал Гончарук.

«И конечно, еще и весной нам нужно будет возвращаться к пересмотру для того, чтобы еще раз посмотреть на этот макропрогноз, на государственный бюджет. У нас совсем другой курс гривны, другие цены на энергоресурсы. Поэтому мы будем возвращаться к корректировке государственного бюджета в этом году», – заявил премьер.