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«Волшебным образом» появляются машины впереди: В «ДНР» обсуждают ситуацию на «Каргилле» (Фото)

21.02.20 14:38
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

На КПП «ДНР» в Александровке по очереди проезжают те, кто оплатил продвижение вперед – перевозчики и «льготники», которые на самом деле таковыми не являются. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщают очевидцы в соцсетях.

«На Каргилле с вечера (20 февларя – ред.) передо мной было 43 машины. Утром на момент открытия "волшебным образом" 130 машин впереди – перевозы, супер-льгота, супер-пупер-льгота. За мной – если честно, конца-края не видать. Пешеходов и автобусов ооочень много, пока пропускают только перевозов», – рассказал автор в одном из местных пабликов.

Также он опубликовал фото:

В комментариях люди делятся возмущениями и отмечают, что очереди созданы искусственно:

  • Андрей: «Это все сделано искусственно. Чем больше очередь, тем больше желающих за определенную таксу проехать без очереди или воспользоваться услугами перевозчиков. А то, что люди в очередях сутками стоят, а некоторые еще и умирают, на это всем пофиг. Бабло рулит»;
  • Ольга: «Как всегда, все куплено!»;
  • Сергей: «А че вы думали, дело же не в перевозах, а в тех, кто назначает ценник. Есть предложение, будет и спрос. Это мощная машина заработка денег, коррупцию не искоренить, ее можно только контролировать»;
  • «Lex»: «Ну и норма. У них тоже детки кушать хотят, свобода, она такая»;
  • Макс: «Бессовестные»;
  • Вячеслав: «400 относительно честных способов изъятия денег у народа»;
  • Виталий: «Какие перевозчики? Коррупции нет!».

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