«Волшебным образом» появляются машины впереди: В «ДНР» обсуждают ситуацию на «Каргилле» (Фото)

На КПП «ДНР» в Александровке по очереди проезжают те, кто оплатил продвижение вперед – перевозчики и «льготники», которые на самом деле таковыми не являются. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщают очевидцы в соцсетях.
«На Каргилле с вечера (20 февларя – ред.) передо мной было 43 машины. Утром на момент открытия "волшебным образом" 130 машин впереди – перевозы, супер-льгота, супер-пупер-льгота. За мной – если честно, конца-края не видать. Пешеходов и автобусов ооочень много, пока пропускают только перевозов», – рассказал автор в одном из местных пабликов.
Также он опубликовал фото:
В комментариях люди делятся возмущениями и отмечают, что очереди созданы искусственно:
- Андрей: «Это все сделано искусственно. Чем больше очередь, тем больше желающих за определенную таксу проехать без очереди или воспользоваться услугами перевозчиков. А то, что люди в очередях сутками стоят, а некоторые еще и умирают, на это всем пофиг. Бабло рулит»;
- Ольга: «Как всегда, все куплено!»;
- Сергей: «А че вы думали, дело же не в перевозах, а в тех, кто назначает ценник. Есть предложение, будет и спрос. Это мощная машина заработка денег, коррупцию не искоренить, ее можно только контролировать»;
- «Lex»: «Ну и норма. У них тоже детки кушать хотят, свобода, она такая»;
- Макс: «Бессовестные»;
- Вячеслав: «400 относительно честных способов изъятия денег у народа»;
- Виталий: «Какие перевозчики? Коррупции нет!».