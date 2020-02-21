«Волшебным образом» появляются машины впереди: В «ДНР» обсуждают ситуацию на «Каргилле» (Фото)

На КПП «ДНР» в Александровке по очереди проезжают те, кто оплатил продвижение вперед – перевозчики и «льготники», которые на самом деле таковыми не являются. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщают очевидцы в соцсетях.

«На Каргилле с вечера (20 февларя – ред.) передо мной было 43 машины. Утром на момент открытия "волшебным образом" 130 машин впереди – перевозы, супер-льгота, супер-пупер-льгота. За мной – если честно, конца-края не видать. Пешеходов и автобусов ооочень много, пока пропускают только перевозов», – рассказал автор в одном из местных пабликов.

Также он опубликовал фото:

В комментариях люди делятся возмущениями и отмечают, что очереди созданы искусственно: