Жительница прифронтовой Авдеевки отдала мошенникам 12 тыс. грн

Жительница прифронтовой Авдеевки отдала мошенникам более 12 тыс. грн. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в полицию обратилась 28-летняя женщина, которая пожаловалась на то, что неизвестный незаконно завладел ее деньгами.

«Установлено, что потерпевшая захотела приобрести автомобиль. Для этого женщина нашла соответствующее предложение на сайте по купле-продаже автомобилей, связалась с продавцом и тот сказал, что желающих купить именно эту машину очень много, поэтому необходимо ее "забронировать", а именно – перечислить на указанный им банковский счет 5 тыс. грн», – рассказали в полиции.

Женщина согласилась и перевела озвученную сумму. На следующий день ей позвонил «продавец» и сказал, что необходима еще определенная сумма для оформления документов.

«На тот же счет женщина перечислила еще 7,2 тыс. грн. Поняв, что женщина попала на его крючок, мошенник снова позвонил ей и попросил денег на заправку автомобиля. На этот раз пострадавшая заподозрила, что ее обманывают и выразила желание отказаться от своего заказа. Во время телефонного разговора незнакомец согласился вернуть женщине деньги, однако с того момента перестал переходить с ней на контакт», – сообщили в пресс-службе.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.