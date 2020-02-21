В Краматорске протестовали студенты и сотрудники Донецкого медуниверситета (Фото)

Здание Донецкой облгосадминистрации в Краматорске 20 февраля пикетировала группа студентов и преподавателей вуза-переселенца, Донецкого национального медицинского университета, передает «Общежитие».

По словам участников акции, выйти на протест их заставила «нездоровая обстановка», сложившаяся в вузе из-за длительного конфликта между ректором Петром Кондратенко и значительной частью преподавательского коллектива.

Митингующие утверждают, что ректор ведет «абсурдную» политику, в результате которой некоторые преподаватели уволились, а среди студенчества присутствуют тревожные настроения.

Участники акции заявили, что еще 29 октября 2019 года они выразили Петру Кондратенко недоверие, о чем проинформировано руководство Минздрава Украины (вуз подчиняется данному министерству), однако с тех пор ситуация не изменилась. Ситуацию усложняет тот факт, что в вузе началась задержка с выплатой заработной платы сотрудникам.

Как заявил глава профкома вуза Сергей Верзилов, коллектив хочет провести досрочные выборы ректора.

Сергей Верзилов

К участникам акции вышел глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Он заявил, что в ДонОГА проинформированы о ситуации в университете, и контактируют по этому поводу с Министерством здравоохранения Украины.

Павлу Кириленко вручили текст требований участников акции. Губернатор пообещал, что передаст его содержание в Киев.

Глава области также сообщил, что в понедельник, 24 февраля, в Краматорске планируется проведение конференции коллектива вуза с участием представителя Минздрава.

Как сообщалось ранее, в Офисе генерального прокурора Украины завершено расследование в отношении ректора одного из высших учебных заведений Донецкой области, который обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, это должностное лицо в течение 2018 года получило от представителя предприятия, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, взятку в виде двух автомобилей BMW X3 стоимостью более 1,2 млн грн и BMW X5 стоимостью более 1,6 млн грн за подписание приказов о зачислении иностранных граждан на обучение в университет.

Историей сотрудничества фирмы-посредника и ДонНМУ занимаются правоохранительные органы.