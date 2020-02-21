Среди эвакуированных из китайского Уханя есть трое жителей Мариуполя, – мэр

Среди эвакуированных из китайского города Ухань украинцев – 3-е жителей Мариуполя. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, люди поехали в Китай на отдых. Городской голова пояснил, что так как в Китае распространяется коронавирус, то приехавшие оттуда люди во время инкубационного периода содержатся на карантине, и это нормальная процедура.

«Это наши украинцы, наши земляки, среди них – 3-е мариупольцев... Мы готовы принять наших мариупольцев здесь. У нас есть специализированное новое инфекционное отделение с современными боксами… Это обычные жители, которые ничем не болеют, которые возвращаются к себе домой», – сказал Бойченко.

«Мне стыдно было за тех людей, которые блокировали возможность вернуться домой нашим землякам», – добавил он.

Ранее сообщалось, что эвакуированные из города Ухань украинцы проживают в разных регионах Украины. В частности, самый младший – ребенок 2012 года рождения – из Мариуполя.

Напомним, 20 февраля в Украину прилетел самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из города Ухань в Китае, который является эпицентром вспышки коронавируса. Также в Кабмине дали ряд пояснений по ситуации с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, где возник очаг эпидемии коронавируса COVID-19, и определены на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Сайта города Мариуполя»