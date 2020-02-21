Мининфраструктуры обеспечит санмероприятия по поезду Киев-Москва, с которого сняли китаянку с ОРВИ

Министерство инфраструктуры Украины подтвердило информацию о том, что пассажирка поезда «Киев-Москва», гражданка Китая, с симптомами респираторного заболевания сегодня была выявлено во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции «Суземка» (РФ).

С целью исключения подозрения на коронавирус, вагон поезда, в котором путешествовала китаянка, было отцеплен на станции «Брянск».

«Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения – город Москва. Сейчас Укрзализныця в координации с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась за официальной информацией к российской стороне», – говорится в сообщении.

В данное время чиновники определяют дальнейшие действия по процедуре возвращения поезда в Украину.

«Санитарные мероприятия будут обеспечены как по бригаде, так и по подвижному составу поезда «Киев-Москва», – подчеркивают в Мининфраструктуры.

Напомним, 21 февраля появились сообщения о том, что с поезда «Киев-Москва» сняли одну из пассажирок, гражданку Китая, из-за подозрения на новый китайский коронавирус. Специалисты проверили китаянку на станции Суземка в Брянской области России. У женщины была повышена температура – 38 градусов. Ее срочно госпитализировали в инфекционную больницу. Вагон, в котором ехала женщина, отцепили и переместили на тупиковую ветку. Попутчики китаянки, 22 пассажира и два проводника, будут находиться на карантине.