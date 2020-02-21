«Нас уже обвиняли, что война из-за нас»: Переселенцы из Донецка привезли эвакуированным из Китая продукты (Фото)

Переселенцы из Донецка привезли продукты под ворота санатория в Новых Санжарах, где под наблюдением находятся эвакуированные из китайского Уханя граждане. Об этом в Facebook сообщил журналист «Настоящего времени» Владимир Рунец.

«Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них"», – привел он слова переселенцев.

Также он отметил, что дарители от интервью отказались, разгрузили машину и уехали.

Фото: Facebook / Владимир Рунец

Напомним, 20 февраля в Украину прилетел самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из города Ухань в Китае, который является эпицентром вспышки коронавируса. Также в Кабмине дали ряд пояснений по ситуации с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, где возник очаг эпидемии коронавируса COVID-19, и определены на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. В МВД сообщили, что эвакуированные из города Ухань украинцы проживают в разных регионах нашей страны. В частности, самый младший – ребенок 2012 года рождения из Мариуполя.