Спрятал под обшивкой: Через КПВВ мужчина хотел провезти в «ДНР» партию лекарств

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотрицкое» вчера, 20 февраля, пограничники пресекли попытку перевезти через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию партию лекарств на сумму более 42 тыс. грн. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда на своей странице в Facebook.

«Вчера на КПВВ "Новотроицкое" военнослужащие Донецкого пограничного отряда совместно с работниками фискальной службы, из состава Объединенных сил, обнаружили под обшивкой багажника автомобиля "Volkswagen" партию лекарственных средств», – говорится в сообщении. Отмечается, что всего правоохранители изъяли из тайника 18 упаковок медпрепаратов. Ориентировочная цена одной упаковки составляет 75 долл. США.

Как объяснил 38-летний водитель автомобиля, таким образом он решил подзаработать, поскольку лекарств, особенно определенных наименований, в медицинских учреждениях на временно неподконтрольных территориях Донбасса не хватает.

«По данному факту представителями ГФСУ был составлен протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП. Товар, стоимостью более 42 тыс. грн, изъят до решения суда», – сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

В погранслужбе уточнили, что за минувший год пограничниками Донецкого отряда пресекли 21 попытку перевезти медицинские препараты через линию разграничения. Медикаменты, среди которых и психотропные, были оценены в 2,5 млн грн.