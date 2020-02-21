Путин вновь заговорил о русских и украинцах как «одном народе»

Президент России Владимир Путин вновь высказал утверждение о том, что украинцы и россияне являются одним народом. Об этом Путин сказал в интервью российскому агентству ТАСС.

«Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ», – сказал он и дополнил, что «нужно знать историю», чтобы можно было «говорить о сегодняшнем и о завтрашнем» дне.

Согласно историческому пониманию российского президента, до XIII века «не было никаких различий в языке». «И только в результате полонизации той части украинцев, которая проживала на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия», – убежден российский президент.

Затем, добавил Путин, вследствие соседства с Европой и католическим миром, «начало складываться такое сообщество людей, которые начали воспринимать себя с определенной степенью независимости от Российского государства». Поэтому «если так сложилось и у людей, у значительной части населения в Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением».

Он считает виновниками нынешних непростых отношений между Россией и Украиной «тех, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине». По его мнению, они просто «преследовали собственные интересы». «А в чем они заключаются? Даже не денег больше заработать за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награбленное до сих пор. Вот в чем главная задача. Денежки где? В зарубежных банках. Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют, – это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это очень важная задача», – сказал Путин.