На Донетчине депутата сельсовета подозревают в посягательстве на территориальную целостность страны

В Донецкой области объявили о подозрении депутату Мироновского поселкового совета, который поддержал незаконный «референдум» в 2014 году. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«По материалам Службы безопасности Украины объявлено о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности депутату Мироновской поселкового совета Донецкой области», – говорится в сообщении.

Так, досудебное расследование установило, что в апреле 2014 года депутат участвовал в организации и проведении «референдума о государственной самостоятельности ДНР». В частности, во время внеочередной сессии поселкового совета он вопреки законодательству Украины проголосовал за организацию и проведение антиконституционного «волеизъявления».

Следователи органов госбезопасности подозревают депутата в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.