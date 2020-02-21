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«Еленовка. За час три протяжки было»: Ситуация в пунктах пропуска днем 21 февраля

21.02.20 14:49
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • «Администратор»: «11:10. Горловка – Бахмут, пешая: В сторону Украины пусто, а в Горловке по прибытию автобуса».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Юлия: «10:02. В Марьинке в Украину 42 машины. На украинском посту»;
  • Юлия: «10:29. 39 машин до знака "Стоп" на ДНР-посту в Донецк где стелла "Марьинский район"»;
  • Семен: «11:37. Каргилл в Донецк. Обычная очередь машин 60 примерно (до крайних туалетов еще три опоры)»;
  • Олег: «12:04. Из Донецка на Каргилле. Льготная до моста. Обычная машин на 15 больше (на спуске с моста)»;
  • Семен: «12:37. На Каргилле в Донецк в обычной очереди за 1,5 часа доехали до крайних туалетов»;
  • Антон: «12:40. Каргилл в сторону Украины. Снежок идет. Льготная до моста. Обычная машин на 15 больше (на спуске с моста)»;
  • Олег: «13:36. Каргилл в сторону Украины. Льгота почти до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Анатолий: «10:10. Еленовка в Украину. Людей много, но очередь движется»;
  • Татьяна: «10:25. Еленовка долго, на украинском нуле движение бодрое»;
  • Татьяна: «10:47. Стали перед Новотроицком в сторону Волновали. Движения нет»;
  • Алла: «10:47. На Новотроицком в сторону Мариуполя-одни перевозы. В 4 ряда. Движения ноль»;
  • Алексей: «12:30. Еленовка. Общая в Украину недалеко от поворота. Район церкви»;
  • Алексей: «12:36. Последняя протяжка была 25 минут назад на 3 машины»;
  • Максим: «13:12. Еленовка в Украину. Почти до поворота»;
  • Марина: «14:03. Еленовка в сторону Украины. Подъехали в 14:00 (по местному времени, – ред.). Были недалеко от поворота. За час три протяжки было по 2-4 столба, не знаю, сколько это в машинах»;
  • Ангелина: «14:06. Новотроицкое в Донецк машин 5».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • «Mirage»: «10:01. Пищевик. В Донецк машин нет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет:

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