«Еленовка. За час три протяжки было»: Ситуация в пунктах пропуска днем 21 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «11:10. Горловка – Бахмут, пешая: В сторону Украины пусто, а в Горловке по прибытию автобуса».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юлия: «10:02. В Марьинке в Украину 42 машины. На украинском посту»;

Юлия: «10:29. 39 машин до знака "Стоп" на ДНР-посту в Донецк где стелла "Марьинский район"»;

Семен: «11:37. Каргилл в Донецк. Обычная очередь машин 60 примерно (до крайних туалетов еще три опоры)»;

Олег: «12:04. Из Донецка на Каргилле. Льготная до моста. Обычная машин на 15 больше (на спуске с моста)»;

Семен: «12:37. На Каргилле в Донецк в обычной очереди за 1,5 часа доехали до крайних туалетов»;

Антон: «12:40. Каргилл в сторону Украины. Снежок идет. Льготная до моста. Обычная машин на 15 больше (на спуске с моста)»;

Олег: «13:36. Каргилл в сторону Украины. Льгота почти до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анатолий: «10:10. Еленовка в Украину. Людей много, но очередь движется»;

Татьяна: «10:25. Еленовка долго, на украинском нуле движение бодрое»;

Татьяна: «10:47. Стали перед Новотроицком в сторону Волновали. Движения нет»;

Алла: «10:47. На Новотроицком в сторону Мариуполя-одни перевозы. В 4 ряда. Движения ноль»;

Алексей: «12:30. Еленовка. Общая в Украину недалеко от поворота. Район церкви»;

Алексей: «12:36. Последняя протяжка была 25 минут назад на 3 машины»;

Максим: «13:12. Еленовка в Украину. Почти до поворота»;

Марина: «14:03. Еленовка в сторону Украины. Подъехали в 14:00 (по местному времени, – ред.). Были недалеко от поворота. За час три протяжки было по 2-4 столба, не знаю, сколько это в машинах»;

Ангелина: «14:06. Новотроицкое в Донецк машин 5».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Mirage»: «10:01. Пищевик. В Донецк машин нет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: