В Украине установили размер денежной помощи ветеранам войны к 5 мая

Правительство Украины установило размер выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая в 2020 году. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба Департамента социальной защиты населения Донецкой областной госадминистрации.
«Во исполнение положений законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований" на последнем заседании правительства утверждено постановление "Некоторые вопросы выплаты в 2020 году разовой денежной помощи, предусмотренной законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", которым установлен размер выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая в 2020 году», – сказано в сообщении.
Так, размер выплат будет составлять:
- людям с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: I группы – 4 120 грн, II группы – 3 640 грн, III группы – 3 160 грн;
- участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в местах принудительного содержания их родителей – 1 390 грн;
- людям, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 4 120 грн;
- членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз – 900 грн;
- участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – 570 грн.