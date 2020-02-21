В Украине установили размер денежной помощи ветеранам войны к 5 мая

Правительство Украины установило размер выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая в 2020 году. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба Департамента социальной защиты населения Донецкой областной госадминистрации.

«Во исполнение положений законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований" на последнем заседании правительства утверждено постановление "Некоторые вопросы выплаты в 2020 году разовой денежной помощи, предусмотренной законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", которым установлен размер выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая в 2020 году», – сказано в сообщении.

Так, размер выплат будет составлять: