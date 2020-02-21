В «Л-ДНР» проводят досрочную ротацию «командного» состава НВФ

На неподконтрольном украинским властям Донбассе незаконные вооруженные формирований (НВФ) проводят ротацию командного состава, среди тех, которые были признаны не справившимися с возложенными на них обязанностями. Об этом сегодня, 21 февраля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По сообщениям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в составе российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях готовится очередная ротация командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса. Особое внимание уделяется комплектованию кадровыми российскими офицерами артиллерийских и минометных подразделений для повышения готовности артиллерии к выполнению задач в условиях боевых действий», – отметил Шаравара.

При этом, по данным ГУР, досрочной ротации подлежат офицеры, которые в феврале этого года по выводам комиссии Генерального штаба и Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации были признаны не справившимися с возложенными на них обязанностями.