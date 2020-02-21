Европа эпохи средневековья: Зеленский о протестах в связи с эвакуацией из Уханя

Президент Украины Владимир Зеленский назвал события в Новых Санжарах, где местные жители перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицией, чтобы не пустить эвакуированных из Уханя сограждан, похожими на средневековую Европу. Об этом он сказал сегодня, 21 февраля, во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

«В первую очередь, я хочу поздравить, как президент, всех украинцев, которые вернулись на родину вчера из китайского города Ухань. Мы все, я уверен, желаем им крепкого здоровья и верим, что уже в ближайшие недели они будут дома. Но, знаете, честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина – это Европа, так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы – Европа эпохи средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди ... », – сказал Зеленский.

Президент выразил надежду, что в ближайшее время появится стартап, который научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и критическому мышления.

Напомним, 20 февраля в Украину прилетел самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из города Ухань в Китае, который является эпицентром вспышки коронавируса. Также в Кабмине дали ряд пояснений по ситуации с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, где возник очаг эпидемии коронавируса COVID-19, и определены на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. В этот же день, 20 февраля, в поселке Новые Санжары, куда эвакуировали украинцев из эпицентра эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае, вспыхнули акции протеста.