Министр здравоохранения покинула зону обсервации эвакуированных в Новых Санжарах (Фото)

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая досрочно покинула медцентр в Новых Санжарах, где собиралась находиться на добровольном карантине. Об этом сообщил начальник медицинского центра Александр Блинов, передает РБК-Украина.

По его словам, Скалецкая покинула территорию медицинского центра. Он также подтвердил, что она контактировала с медиками, которые работают в боксе.

«Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться», – отметил Блинов.

Он также добавил, что Скалецкая планирует вернуться в зону карантина, для нее обустроят место в отдельном здании.

Кроме того, сама Скалецкая позже на своей странице в Facebook написала, что она переселилась в отдельное помещение и опубликовала селфи.

«Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение», – пояснила она.

Также она сообщила, что «вчера до поздней ночи вместе с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяли условия размещения людей в "Новых Санжарах", обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных и безопасности норм».

Скалецкая отметила, что сегодня согласовали условия ее пребывания. Она прошла в зону обсервации.

«Общаюсь с экипажем самолета. В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания. Обещаю регулярно сообщать о ситуации. Следите за обновлениями», – резюмировала она.

Напомним, вчера Скалецкая добровольно осталась на две недели с эвакуированными в Новых Санжарах. Она заявила, что проведет следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая и в тех же условиях.