Помогали НВФ: На Донетчине привлекают к ответственности 4-х мужчин

Четырем жителям Славянска (Донецкая обл.) сообщено о подозрении в совершении преступлений против общественной безопасности. Полицейские установили, что в апреле-мае 2014 года мужчины помогали участникам незаконных вооруженных формирований дежурить на дорогах города. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в этом году при проведении оперативной работы сотрудники уголовного розыска полиции Славянска установили личности нескольких местных жителей, которые в прошлом имели отношение к НВФ.

На днях четырем из них было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 ч. 2 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

«Было установлено, что мужчины в возрасте от 27 до 39 лет весной 2014 года дежурили на пропускных пунктах боевиков. По улице Коммунаров (ныне – Торская) и улицы Юных Коммунаров (Банковская) они проверяли автомобили и пассажиров, осматривали грузы. После начала активных боевых действий испугались за свою жизнь и разбежались по домам. Сейчас пособия боевиков признают свою вину и сотрудничают с правоохранителями», – рассказали в полиции.