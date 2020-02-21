В «ДНР» на пожарах погибли трое людей

В «ДНР» за сутки на пожарах погибли 3-е людей. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

20 февраля произошел пожар в Калининском р-не Донецка, по ул. Краснодонской, в одноэтажном доме на двух хозяев. В результате пожара погиб мужчина 1959 года рождения. Также пожаром уничтожены вещи и мебель на площади 5 кв. м.

В тот же день произошел пожар в Калининском р-не Горловки, по ул. Шапошникова, в квартире на 2-м этаже 3-этажного жилого дома. В результате пожара погибла женщина 1953 года рождения. Пожаром уничтожены деревянное покрытие пола на площади 0,5 кв. м, мебель и вещи.

Еще один смертельный пожар произошел 21 февраля в Шахтерске, по ул. Гагарина, в частном жилом доме. В результате пожара погибла женщина 1941 года рождения. Пожаром уничтожены кровля дома на площади 3 кв. м, фронтон на площади 3 кв. м, стена на площади 7 кв. м.

Причины пожаров во всех случаях устанавливаются.