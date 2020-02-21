«Население на правах скота»: В Донецке с автоматчиками устроили облаву на студентов

В Донецке «МВД ДНР» провело вооруженную проверку студентов «Донецкого медицинского университета ДНР» на предмет наличия у них паспортов «республики». Об этом в своем Telegrаm-канале сообщил пользователь «Донецкий абориген».

Инцидент произошел 19 февраля. Проверка проводилась в общежитии №9. Здание окружили автоматчики, проверяли документы, часть студентов были задержаны.

Полицейский рейд начался в 21:00. «Предварительно здание общежития было оцеплено плотным кольцом автоматчиков, после чего внутрь вошли сотрудники "МВД" и провели проверку документов у находящихся в общежитии граждан. Проверяли наличие регистрации в общежитии и наличие "паспортов ДНР" у проживающих там. Практически сразу с началом проверки к общежитию начали съезжаться обеспокоенные родители, пытались выяснить происходящее, судьбу подростков», – пишет «Донецкий абориген».

В результате, проверку не прошли порядка 60 человек – у них либо отсутствовала регистрация в общежитии, либо они имели лишь украинские паспорта. Эти студенты были задержаны и вывезены автобусами, из них 24 человека вернули практически сразу в общежитие, остальных продержали в отделении «МВД» всю ночь. Проводили опросы, беседы, снимали отпечатки пальцев.

«Возмущает в "мероприятии" даже не рейд и проверка документов, а то скотство и безнаказанность, с которой это было произведено. Как будто принципиально унижая, ночь перед учебным днем, ловить и хватать без основания, как преступников, студентов, пугать родителей автоматчиками. И все ради чего? Ради иссякающих очередей за "паспортами ДНР"?.. К чему эти ночные облавы с вывозом автобусами детей, зачем?», – возмущается блогер.

«Донецкий абориген» считает, что местные «власти» сами довели ситуацию с «паспортами ДНР» до этого абсурда. По его словам, даже во время замены «паспорта» (по причине возраста, утери и т.д.) могут попросту отказать в его выдаче.

Дончанин отмечает, что из-за отказов «УБОП», «МГБ» или недостаточного пакета документов уже более 40 тыс. человек не имеют «паспортов ДНР», а регулярно проводимые рейды по проверке документов терроризируют население. «Силовики» получили право требовать перечень документов «по своему усмотрению», а процедуру превратили в выгодный бизнес.

«И рейды эти довольно регулярны, и пострадавших от них уже даже не сотни, а вот поправок на исполнение, увы, так и нет. Делают потому что могут, а могут потому, что никто ничем ответить не может. Потому что не только закона, а и норм моральных уже не осталось, деградация аппарата и право силы, и население, живущее на правах скота», – заключает «Донецкий абориген».

Ситуацию с облавой в студенческом общежитии в саркастичной форме прокомментировал блогер «Necro Mancer»: «Это днем "онижедети". А ночью носители укропаспортов превращаются в #укроДРГ, поют гимн Украины, рисуют на стенах трезубцы и творят всяческие непотребства».

Официальных сообщений местных «властей» о ситуации в медицинском общежитии нет.