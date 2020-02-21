От Молдовы до Грузии: В Европарламенте призвали рассмотреть мировую агрессию России комплексно

Европарламент должен создать специальную комиссию или подкомитет, который бы целенаправленно занимался проблемами захваченных Россией территорий или «серых зон», которые протянулись от Молдовы до Грузии. Это позволит целостно воспринимать эти события и отработать скоординированную политику в отношении агрессивного поведения Российской Федерации. Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюсв во время выступления на заседании делегации Европарламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, сообщает «Укринформ».

Такое заявление он сделал после заслушивания подробного доклада о ситуации в аннексированном Россией Крыму и относительно вызовов в сфере безопасности, которые влечет за собой системная милитаризация Крыма не только для стран Черноморского бассейна, но и для всей Европы. Доклад представили украинские эксперты, главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко и его коллега Татьяна Гучакова.

«Моя идея заключается в том, чтобы иметь регулярный ежегодный доклад по Крыму здесь, в Европарламенте, с опорой на такие данные от экспертов. Во-вторых, вероятно, я имею несколько наивный подход, но стоит обратиться к НАТО с просьбой сделать декларацию о свободе Черного моря. У нас в регионе Турция, Румыния, Болгария, а также Греция, все – члены НАТО. Россия почти оккупировала Азовское море, и сейчас посягает на влияние во всем Черном море. Поэтому в НАТО должен быть определенный план НАТО, как защитить свободу в Черном море», – отметил европейский политик.

Он подчеркнул, что перед Украиной стоят очень сложные проблемы в связи с ситуацией, которую Россия создает в Азовском море. Поскольку Соглашение об ассоциации предусматривает не только обязательство Украины, но также обязательства европейской стороны. Поэтому Евросоюз должен помочь Украине в отстаивании свободы судоходства в Азовском море и в решении проблем, с которыми в связи с блокадой России Керченского пролива сталкиваются украинские порты и промышленные производства.

«Мы не должны оставлять украинцев наедине с этой проблемой, когда россияне проводят настоящую экспансию в Азовском море», – добавил Кубилюс.

Кроме того, он призвал смотреть на текущую ситуацию в долгосрочной перспективе.

«Страны Балтии были оккупированы 50 лет, и это наш опыт. Вероятно, российский автократический режим испытает коллапс ранее чем через 50 лет, – я хотел бы увидеть это и помочь России трансформироваться в демократию, с успехом Украины, как хорошим примером. Но мы уже сейчас должны думать, что произойдет после этого», – сказал депутат.

Он напомнил, что сейчас Евросоюз последовательно придерживается политики непризнания незаконной аннексии Крыма. В то же время, аннексия Россией Крыма и других территорий продолжается. Поэтому стоит уже сейчас проводить системную работу по потерям, которые Украина несет в связи с такими действиями Кремля, включая материальные потери имущества на неподконтрольных территориях, а также прямые убытки, которые несет украинская экономика. Такой отчет должен составляться уже сейчас на ежедневной основе и в конкретных цифрах, не дожидаясь дня, когда российская агрессия завершится. «Вред должен быть подсчитан, не после того, как оккупация будет завершена, а прямо сейчас», – подчеркнул Андрюс Кубилюс.

Он высказался также за создание рабочей группы или специальной комиссии в Европарламенте, которая бы системно занималась территориями, захваченными Россией. «Эти "серые зоны" сейчас повсюду – в Приднестровье, на Донбассе, в Крыму, в Южной Осетии, Абхазии, и так далее. Что происходит? Мы обсуждаем все эти вещи отдельно, и рискуем потерять общую картину. Каким должен быть наш ответ, каким должен быть результат? Мы должны показать, что это действительно является политикой России, и мы должны отработать определенный общий подход с нашей стороны. Такова предложение для дальнейшего обсуждения», – отметил депутат Европарламента.