Украинцы, как никто другой, чувствуют вирус «русского мира», – Яценюк

Украинцы, как никто другой, чувствуют вирус «русского мира». Об этом сегодня, 21 февраля, открывая восьмой Киевский Форум для молодежи заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба политсилы.

«Мы как никто чувствуем вирус "русского мира" в Украине. Мы с Россией – не единый народ. Мы находимся на едином континенте, но мы совершенно разные», – сказал политик.

Яценюк подчеркнул, что для «вируса "русского мира" характерны диктатура, коллективизация и война».

Политик отметил, что слабость демократии всегда провоцирует силу авторитарных и диктаторских режимов.

В таких режимах, отметил он, отсутствует уважение к личности: «массой гораздо легче управлять. А еще если для управления этой массой задействуют фейки, изоляцию, страх – человек перестает быть человеком, действует только на основании инстинктов».

Войну Арсений Яценюк назвал элементом вируса «русского мира». Для того, чтобы удерживать свою страну, диктатуры обязательно начинают «воевать с соседями, расширять свою власть на соседние страны»: «Это то, что сделал Путин по отношению к Украине, Грузии, что делает на других театрах военных действий, как, например, в Сирии».

Эта война также и идеологическая, подчеркнул Арсений Яценюк. Он напомнил, что Путин постоянно повторяет, что «мы – единый народ».

«Мы – не единый народ. Мы находимся на едином континенте, но мы совершенно разные», – подчеркнул Яценюк.

Отвечая на вопрос участницы Форума об основной глобальной повестке дня для Украины, лидер «Народного фронта» подчеркнул, что он должен базироваться «точно не на мечтах о том, что Путин скажет, что уходит из Донецка, Луганска и Крыма, да еще и компенсирует все убытки»: «Этого не будет. Это невозможно глобально решить тем, что мы просто посидим, поговорим и "убедим" Путина».

«Путин хочет Украину. И он не изменит свою позицию. Путин ненавидит Запад, и он не изменит свою позицию. Путин считает, что мы "единый русский народ". Путин хочет быть императором новой версии Советского Союза. Путин ненавидит Украину и украинцев и не изменит свою позицию», – сказал политик.

«Основной глобальный вопрос сегодня на повестке дня Украины – это сохранить Украину, не сдаться, не разувериться и знать: Владимир Путин – это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники – это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление – это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее – это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся», – подчеркнул Яценюк.

Политик также отметил, что мир заполонили вирусы популизма, некомпетентности, равнодушия и фейков. Он подчеркнул, что чтобы был высокий иммунитет против всех вирусов – нужны образование, знания и критическое мышление.

Одним из таких «вирусов», которые охватили современное общество, Арсений Яценюк назвал популизм: «Есть масса сложных задач, которые нужно решать. А мы ожидаем, что в один прекрасный день придет какой-то волшебник, который имеет простые рецепты решений мировых проблем. Он говорит: я решу все, кто за 3 часа, кто за 3 дня, кто за одну каденцию. И мы хотим верить в то, что не прикладывая усилий, можно найти очень простое решение на суперсложные вопросы».

После того, как люди сталкиваются с тем, что проблемы все равно не решаются, «снова ищут новых популистов»: «У них лучшие политтехнологи, они лучше умеют работать с социальными сетями. Они "таргетируют" вирусы, попадая именно в то место, где можно проникнуть через иммунную систему», – сказал он, напомнив, что наиболее эффективными в популизме были диктаторские режимы – нацисты и большевики.

Еще один «вирус», подчеркнул Арсений Яценюк, – некомпетентность: «Невежество и некомпетентность поглотило сегодня как Украину, так и весь мир».

Общество также поражено «вирусом равнодушия», отметил он: «И это то, что уничтожает и человека, и нацию, и страну». «"Мне все равно, меня это не касается, это не моя проблема", "ну какая разница, в конце концов", – это вирус безразличия», – сказал лидер «Народного фронта».

Еще одним «вирусом», который поражает современное общество, Арсений Яценюк назвал вирус фейков, который поразил свободу слова и журналистику: «Во многих странах, даже свободного мира, сейчас выдающиеся политические лидеры говорят: нам не нужна журналистика, мы напрямую общаемся с народом. Это правильно, но это не значит, что этот человек говорит правду. Поэтому качественная журналистика нужна, чтобы дать интерпретацию событий, фактов, и чтобы тогда можно было принять решение, правда это или нет».

«Вирус фейков уничтожил правду в мире – не полностью, но очень серьезно ее поразил», – сказал Яценюк.

Он обратился к участникам Форума: «Ваш молодой иммунитет должен спасти каждого из вас и всю страну от вирусов. Для того, чтобы у вас был высокий иммунитет против всех вирусов – нужны образование, знания и критическое мышление».

«Жизнь – это не спринтерская дистанция, а стайерская. На этой дистанции где-то можно притормозить, а когда-то надо очень сильно ускориться. Только это очень-очень долгий путь, на котором каждый должен бороться каждый день», – сказал Яценюк.

21 февраля в Киеве начал работу восьмой Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину». Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине.

Тема Форума: «Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие».

Участниками мероприятия стали более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии. В течение двух дней будут обсуждены вопросы, связанные с глобальными вызовами современности – в сфере безопасности, социальными, демографическими, экологическими.

Во время Форума выступили также глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.