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Украинцы, как никто другой, чувствуют вирус «русского мира», – Яценюк

21.02.20 16:36
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников

Украинцы, как никто другой, чувствуют вирус «русского мира». Об этом сегодня, 21 февраля, открывая восьмой Киевский Форум для молодежи заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба политсилы.

«Мы как никто чувствуем вирус "русского мира" в Украине. Мы с Россией – не единый народ. Мы находимся на едином континенте, но мы совершенно разные», – сказал политик.

Яценюк подчеркнул, что для «вируса "русского мира" характерны диктатура, коллективизация и война».

Политик отметил, что слабость демократии всегда провоцирует силу авторитарных и диктаторских режимов.

В таких режимах, отметил он, отсутствует уважение к личности: «массой гораздо легче управлять. А еще если для управления этой массой задействуют фейки, изоляцию, страх – человек перестает быть человеком, действует только на основании инстинктов».

Войну Арсений Яценюк назвал элементом вируса «русского мира». Для того, чтобы удерживать свою страну, диктатуры обязательно начинают «воевать с соседями, расширять свою власть на соседние страны»: «Это то, что сделал Путин по отношению к Украине, Грузии, что делает на других театрах военных действий, как, например, в Сирии».

Эта война также и идеологическая, подчеркнул Арсений Яценюк. Он напомнил, что Путин постоянно повторяет, что «мы – единый народ».

«Мы – не единый народ. Мы находимся на едином континенте, но мы совершенно разные», – подчеркнул Яценюк.

Отвечая на вопрос участницы Форума об основной глобальной повестке дня для Украины, лидер «Народного фронта» подчеркнул, что он должен базироваться «точно не на мечтах о том, что Путин скажет, что уходит из Донецка, Луганска и Крыма, да еще и компенсирует все убытки»: «Этого не будет. Это невозможно глобально решить тем, что мы просто посидим, поговорим и "убедим" Путина».

«Путин хочет Украину. И он не изменит свою позицию. Путин ненавидит Запад, и он не изменит свою позицию. Путин считает, что мы "единый русский народ". Путин хочет быть императором новой версии Советского Союза. Путин ненавидит Украину и украинцев и не изменит свою позицию», – сказал политик.

«Основной глобальный вопрос сегодня на повестке дня Украины – это сохранить Украину, не сдаться, не разувериться и знать: Владимир Путин – это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники – это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление – это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее – это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся», – подчеркнул Яценюк.

Политик также отметил, что мир заполонили вирусы популизма, некомпетентности, равнодушия и фейков. Он подчеркнул, что чтобы был высокий иммунитет против всех вирусов – нужны образование, знания и критическое мышление.

Одним из таких «вирусов», которые охватили современное общество, Арсений Яценюк назвал популизм: «Есть масса сложных задач, которые нужно решать. А мы ожидаем, что в один прекрасный день придет какой-то волшебник, который имеет простые рецепты решений мировых проблем. Он говорит: я решу все, кто за 3 часа, кто за 3 дня, кто за одну каденцию. И мы хотим верить в то, что не прикладывая усилий, можно найти очень простое решение на суперсложные вопросы».

После того, как люди сталкиваются с тем, что проблемы все равно не решаются, «снова ищут новых популистов»: «У них лучшие политтехнологи, они лучше умеют работать с социальными сетями. Они "таргетируют" вирусы, попадая именно в то место, где можно проникнуть через иммунную систему», – сказал он, напомнив, что наиболее эффективными в популизме были диктаторские режимы – нацисты и большевики.

Еще один «вирус», подчеркнул Арсений Яценюк, – некомпетентность: «Невежество и некомпетентность поглотило сегодня как Украину, так и весь мир».

Общество также поражено «вирусом равнодушия», отметил он: «И это то, что уничтожает и человека, и нацию, и страну». «"Мне все равно, меня это не касается, это не моя проблема", "ну какая разница, в конце концов", – это вирус безразличия», – сказал лидер «Народного фронта».

Еще одним «вирусом», который поражает современное общество, Арсений Яценюк назвал вирус фейков, который поразил свободу слова и журналистику: «Во многих странах, даже свободного мира, сейчас выдающиеся политические лидеры говорят: нам не нужна журналистика, мы напрямую общаемся с народом. Это правильно, но это не значит, что этот человек говорит правду. Поэтому качественная журналистика нужна, чтобы дать интерпретацию событий, фактов, и чтобы тогда можно было принять решение, правда это или нет».

«Вирус фейков уничтожил правду в мире – не полностью, но очень серьезно ее поразил», – сказал Яценюк.

Он обратился к участникам Форума: «Ваш молодой иммунитет должен спасти каждого из вас и всю страну от вирусов. Для того, чтобы у вас был высокий иммунитет против всех вирусов – нужны образование, знания и критическое мышление».

«Жизнь – это не спринтерская дистанция, а стайерская. На этой дистанции где-то можно притормозить, а когда-то надо очень сильно ускориться. Только это очень-очень долгий путь, на котором каждый должен бороться каждый день», – сказал Яценюк.

21 февраля в Киеве начал работу восьмой Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину». Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине.

Тема Форума: «Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие».

Участниками мероприятия стали более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии. В течение двух дней будут обсуждены вопросы, связанные с глобальными вызовами современности – в сфере безопасности, социальными, демографическими, экологическими.

Во время Форума выступили также глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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