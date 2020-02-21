Более 1 600 полицейских Донетчины готовы к миротворческой операции по освобождению ОРДЛО

Правоохранители Донетчины проводят углубленную подготовку к выполнению задач по освобождению временно неподконтрольной части территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Вероятные сценарии миротворческой миссии, особенности сотрудничества и координации всех служб и подразделений системы МВД отработали на совещании с участием советника министра внутренних дел Ивана Варченко», – говорится в сообщении.

Руководитель главного управления национальной полиции в Донецкой области Николай Семенишин сообщил, что более 1 600 сотрудников национальной полиции проходят специальную подготовку и уже готовы принять участие в полицейской миротворческой операции по освобождению и реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Начальник Донецкого пограничного отряда Олег Нероденко сообщил о готовности пограничников к обустройству и защите отдельных участков из 409 километров российско-украинской границы, которые сейчас находятся под контролем России и незаконных вооруженных формирований.

Готовы к соответствующим задач и сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), где определены и зарезервированы для этого все необходимые силы и средства.

В свою очередь, государственная миграционная служба рассчитала и имеет четкое понимание относительно объемов задач на деоккупированной территории по переоформлению документов граждан, выдачи паспортов и тому подобное.

«Мы не сомневаемся, что Украина вернет оккупированные Донбасс и Крым. Скорость и качество реинтеграции оккупированных территорий в украинское правовое и в гуманитарное пространство зависит от готовности каждого. Все сотрудники системы МВД систематически готовятся к специфике выполнения задач в миротворческой операции. Если шанс на освобождение оккупированных территорий появится в этом году, например – в результате переговоров в "Нормандской формате" во время вероятного Берлинского саммита четверки, то украинские правоохранители готовы реализовать любой формат миротворческой миссии», – подчеркнул Иван Варченко.