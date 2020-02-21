Яценюк назвал главные «вирусы» современности

Изоляционизм, неравенство, потребительство, отсутствие равных возможностей, уныние и страх являются сегодня всемирными «вирусами» в мире. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, открывая VIII Киевский Форум для молодежи.

«Изоляционизм – путь к тому, как найти виновных в нерешении своих проблем: это не мы виноваты – это должны за рубежом, это не наша область должна, а соседняя», – сказал он.

В качестве примера изоляционизма Яценюк привел ситуацию с глобальным потеплением. «Вместо того, чтобы все страны мира сконцентрировали усилия, некоторые страны выходят из Парижского климатического соглашения. Но нерешенность этой проблемы всем миром означает проблемы для всего мира», – подчеркнул он.

Кроме того, угрожающим Яценюк назвал изоляционизм в вопросе экономики, «он перешел в категорию экономического протекционизма», а также в вопросах глобальной безопасности. «НАТО – наиболее сильная система безопасности, несмотря на все проблемы. НАТО не может изолироваться. Оно должно расширяться. Тогда оно становится сильнее. Европа также должна открыть двери, и она не имеет права себя изолировать. Она, наоборот, должна расширяться и увеличивать свой положительный ценностный экономическое и политическое влияние», – сказал лидер «Народного фронта».

Еще один «вирус», по словам Яценюка, – неравенство, которое заключается прежде всего в отсутствии верховенства права. Для преодоления этого «вируса» необходима равная защита граждан со стороны государства, «честные суды, которые каждого способны защитить от несправедливости». «Чем сильнее верховенство права, тем меньше коррупция, потому что есть ответственность», – добавил он.

Еще один элемент неравенства – отсутствие равных возможностей для всех: «Когда 1% населения мира владеет 50% всех богатств мира – это несправедливо».

«Вирусом» Яценюк назвал и потребительство: «Появляются инстинкты вместо ценностей. Происходит подмена – вместо ценностей становится то, что ценно: товары, услуги, деньги. Они нужны в жизни, только они являются следствием, а не причиной».

Опасным Яценюк назвал также «вирус» уныния – в себе, своей стране.

В то же время «вирусом номер один» в мире он считает страх: «Страх поражает всех. Страх парализует волю, уничтожает нас изнутри. И страх очень быстро распространяется. Живет и питается он только за счет одного – нашего безволия и мифов».

Ключевым в борьбе со всеми «вирусами», по мнению Яценюка, является преодоление страха. «Не бойтесь поражений, не бойтесь ошибок и препятствий. Не бойтесь ничего, верьте в себя, и тогда все "вирусы", которые сегодняшний мир порождает, будут уничтожены вашим иммунитетом, нашим украинским национальным иммунитетом», – обратился он к участникам Форума для молодежи.

Напомним, что 21 февраля в Киеве начал работу VIII Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину». Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине.

Участниками мероприятия стали более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии. В течение двух дней будут обсуждены вопросы, связанные с глобальными вызовами современности – в сфере безопасности, по социальным, демографическим, экологическим вопросам.