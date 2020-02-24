Риторика или реальный план: Эксперт оценил инициативы Зеленского по Донбассу

В данное время еще нет понимания, насколько новые инициативы президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу подкреплены реальным планом. Это может быть политическая риторика для Европы или игра с внутренним электоратом. Об этом заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Зеленский ищет новые подходы к диалогу по Донбассу. Пока непонятно, насколько новые инициативы президента подкреплены каким-то планом. Потому что идеи [заместителя председателя СНБО Сергея] Сивохо отброшены сейчас, его план не принят, законопроект в Верховной Раде о выплате пенсий [жителям неподконтрольных территорий] провалился», – комментирует эксперт.

Бортник считает, что месседжи президента по Донбассу могут быть риторикой, необходимой Зеленскому для того, чтобы дать дополнительные аргументы Германии и Франции для давления на российское руководство в части организации новой встречи «нормандской четверки».

«Или это просто игра с внутренним электоратом, поскольку социология показывает, что 50-70% украинцев – за мир. Например, тезис о совместном патрулировании границы между Украиной и Россией. Он для внутреннего потребления, для нашей патриотической публики: "Смотрите, какая "перемога", мы получили под контроль границу". Для жителей Донецка и Луганска это признание их комбатантов, потому что с ними придется договариваться, это уже элемент партнерства», – рассуждает политолог, анализируя один из последних тезисов Зеленского.

По мнению Бортника, идея совместного патрулирования границы может в качестве компромисса рассматриваться Россией. «Для России – это ничего страшного, потому что патрулирование границы так, как это прозвучало, не способно обеспечить эффективный контроль над нею. Огромна длина границы, и даже если по ней будет ездить 10 патрулей, там могут идти дальше эшелоны с техникой, с горючим, со всеми экономическими ресурсами, которые необходимы. Но в то же время это важная "галочка" для проведения выборов. Поэтому я не исключаю, что этот вариант может обсуждаться как компромиссный», – отметил эксперт.

Тема секторального разведения сил тоже многослойная. «Россия настаивает на разведении по всей линии разграничения, Украина говорит о разведении сил по точкам. Секторальное разведение – это компромисс, это уже что-то среднее. Но с украинской стороны сейчас есть три сектора на линии разграничения. То есть будет разведение по этим трем секторам или их будет больше?», – задает вопрос политолог.

Бортник отмечает, что озвученные идеи Зеленского несколько расширяют поле для политического маневра. Введение в процесс по Донбассу новых ключевых лиц – заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака – кардинально изменит подход к ситуации.

«Пришли Козак с Ермаком – люди не просто прагматичные, они не ограничены грузом 2014 года, Майданом, взаимными обидами, взаимными обманами, началом войны и всем остальным. Люди, которые рассматривают эту ситуацию не как элемент своей правоты или выигрыша, а как проблему, которую необходимо решить. Поэтому допускаю осторожный оптимизм в отношении того, что может происходить на Донбассе в ближайшие полгода», – резюмировал политолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»