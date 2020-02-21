Выявлены члены НВФ: Полицейские провели отработку Волновахи

В Волновахе (Донецкая обл.) проведены мероприятия, направленные на стабилизацию оперативной обстановки, усилению безопасности граждан, предотвращению незаконного оборота оружия, наркотиков, а также недопущения возможных проявлений терроризма. Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.
Отмечается, что в патрулировании было задействовано более 100 правоохранителей. На маршруты выехали 9 единиц спецтехники, работали пешие патрули, автонаряды и мобильные блокпосты.
В результате отработки:
- раскрыта кража личного имущества;
- выявлено 4 человека, которые предположительно причастны к незаконным вооруженным формированиям;
- задержан человек, находящийся в розыске;
- задокументировано более 10 правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Кроме того, правоохранители обнаружили 6 фактов ненадлежащего обращения владельцев с оружием. За нарушение изъято 2 единицы оружия и 1 охотничий нож.
Также инспекторы ювенальной превенции проверили 9 семей, в двух из которых обнаружили ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В отношении родителей составлены административные протоколы.
«Оперативное состояние в Волновахском районе остается контролируемым. Полиция продолжает обеспечивать безопасность населения в штатном режиме», – говорится в сообщении.