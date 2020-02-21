Выявлены члены НВФ: Полицейские провели отработку Волновахи

В Волновахе (Донецкая обл.) проведены мероприятия, направленные на стабилизацию оперативной обстановки, усилению безопасности граждан, предотвращению незаконного оборота оружия, наркотиков, а также недопущения возможных проявлений терроризма. Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что в патрулировании было задействовано более 100 правоохранителей. На маршруты выехали 9 единиц спецтехники, работали пешие патрули, автонаряды и мобильные блокпосты.

В результате отработки:

раскрыта кража личного имущества;

выявлено 4 человека, которые предположительно причастны к незаконным вооруженным формированиям;

задержан человек, находящийся в розыске;

задокументировано более 10 правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Кроме того, правоохранители обнаружили 6 фактов ненадлежащего обращения владельцев с оружием. За нарушение изъято 2 единицы оружия и 1 охотничий нож.

Также инспекторы ювенальной превенции проверили 9 семей, в двух из которых обнаружили ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В отношении родителей составлены административные протоколы.

«Оперативное состояние в Волновахском районе остается контролируемым. Полиция продолжает обеспечивать безопасность населения в штатном режиме», – говорится в сообщении.