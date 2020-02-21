Тайник оборудовал на берегу моря: В Мариуполе задержали солдата-срочника за торговлю оружием (Фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины привлеченные к операции Объединенных сил задержали в Мариуполе военнослужащего Национальной гвардии. Он продавал военные средства поражения. Об этом сегодня. 21 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, срочник одной из воинских частей незаконно скупал оружие для дальнейшей перепродажи. Товар злоумышленник хранил в специально оборудованном тайнике на берегу моря. Покупателей он подыскивал среди своих знакомых.

Правоохранители задержали военнослужащего во время очередной попытки сбыта двух гранат Ф-1.

В ходе обысков в квартире злоумышленника и в месте хранения оружия также обнаружен ручной противотанковый гранатомет.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления источников происхождения военных средств поражения и покупателей оружия.